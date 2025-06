Tunisie: L'OACA annonce de nouvelles lignes et des extensions d'aéroports

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a présenté, ce mardi, lors d'une séance d'audition devant la Commission des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts, une série de projets d'envergure destinés à moderniser le réseau aéroportuaire tunisien.

Parmi les principales annonces figurent l'extension et la rénovation de plusieurs aéroports, ainsi que le renforcement de l'activité des aéroports à faible trafic. Pour ce faire, de nouvelles lignes aériennes seront programmées, accompagnées de mesures incitatives : exonération des taxes sur les vols internationaux à destination des aéroports de l'intérieur, ouverture progressive du secteur à la concurrence et partenariats avec le secteur privé.

Les députés ont salué ces initiatives, tout en appelant à une refonte globale du modèle de gestion aéroportuaire. Ils ont notamment souligné la faible contribution du secteur aérien au PIB et les carences en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L'absence de signalétique en braille, de guides visuels et sonores, ou encore de services en langue des signes a été jugée préoccupante.

Les élus ont par ailleurs critiqué la dégradation des services dans certains aéroports, évoquant de longs temps d'attente, le manque de confort, et l'absence de services de base pour les passagers. Le monopole public sur la gestion des infrastructures a été remis en question, et plusieurs députés ont plaidé pour l'ouverture à l'investissement privé, ainsi que pour la mise en place d'un système d'évaluation des performances, afin de garantir plus de transparence et de redevabilité dans le secteur.