Tunisie: L'UTAP lance un marché agricole hebdomadaire pour promouvoir les circuits courts à Tunis

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) organise désormais chaque jeudi, de 9h à 16h, un marché de producteurs locaux au sein de son siège central à Tunis. Cette initiative, démarrée officiellement le 22 mai, vise à offrir un point de vente direct entre agriculteurs et consommateurs.

Le Marché de l'agriculteur tunisien propose des produits agricoles frais et transformés, issus directement des exploitations et des unités artisanales. Il met en avant le rôle des productrices rurales et des femmes transformatrices, considérées comme des maillons essentiels de la chaîne alimentaire nationale.

En parallèle de l'activité commerciale, l'événement propose un programme d'animations : dégustations, plats préparés sur place et actions de sensibilisation. Une journée éducative à destination des enfants est également prévue, avec pour objectif de transmettre les principes d'une alimentation saine et d'un engagement en faveur de l'agriculture durable.

L'entrée est libre et gratuite. À travers ce rendez-vous hebdomadaire, l'UTAP entend renforcer le lien entre la population et les filières agricoles locales, dans un contexte national marqué par des préoccupations croissantes en matière de souveraineté alimentaire et de santé publique.