Tunisie: L'Entreprise Augmentée, moteur potentiel de croissance économique en Tunisie

L'Entreprise Augmentée, fondée sur l'intégration harmonieuse de l'intelligence humaine et des technologies avancées, pourrait devenir un levier majeur de croissance économique en Tunisie, affirme l'Institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) dans un article intitulé « La Fusion de l'Intelligence Humaine et de l'Intelligence Artificielle », publié mardi.

Selon l'IACE, l'Entreprise Augmentée constitue un modèle stratégique innovant, capable de transformer en profondeur la création de valeur, l'innovation et la prise de décision au sein des entreprises. Elle repose sur la synergie entre les compétences humaines et des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML), la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), l'Internet des objets (IoT) ou encore l'automatisation robotisée des processus (RPA).

L'intégration de ces outils permet d'optimiser les décisions, accroître la productivité et ouvrir de nouvelles opportunités en matière d'innovation et de compétitivité.

La Tunisie, grâce à sa maturité numérique et à l'engagement de ses institutions, se positionne comme un acteur régional de référence dans l'adoption des technologies émergentes. Les politiques publiques telles que la création de technopôles, la stratégie "Industrie Intelligente 4.0", le Startup Act ou encore la Circulaire n°3 sur la modernisation des services administratifs électroniques participent à la construction d'un écosystème innovant et dynamique.

L'IACE souligne également que l'IA et le machine learning offrent aux entreprises tunisiennes petites ou grandes des outils puissants pour exploiter leurs données, anticiper les tendances du marché, améliorer leur efficacité opérationnelle et personnaliser leurs services.

Par ailleurs, l'adoption de solutions numériques dans des secteurs comme l'agritech, la santé ou l'éducation stimule l'innovation et renforce la compétitivité sur les marchés locaux et internationaux. L'automatisation et l'analyse avancée des données contribuent à rationaliser les processus, à réduire les coûts et à accélérer la prise de décision tout en mettant en valeur le rôle fondamental de l'intelligence humaine.