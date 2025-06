Tunisie: Khaled Sehili et l'ambassadeur du Koweït explorent de nouveaux axes de coopération militaire

Le renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et l'État du Koweït a été au centre de l'entretien qui s'est tenu ce matin au siège du ministère de la Défense nationale entre le ministre Khaled Sehili et l'ambassadeur du Koweït à Tunis, Mansour Khaled Omar.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les mécanismes à même de diversifier et élargir les domaines de coopération bilatérale dans le secteur de la défense, dans une dynamique de partenariat stratégique durable.

Le ministre Khaled Sehili a salué les relations historiques profondes et les liens fraternels solides qui unissent la Tunisie et le Koweït, fondés sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Il a mis en valeur l'importance du cadre de concertation régulier, à travers notamment la tenue périodique du Comité militaire mixte tuniso-koweïtien, soulignant les avancées concrètes issues de la quatrième session de ce comité.

Il a appelé à explorer de nouveaux horizons de coopération, notamment dans les domaines de la formation, du renseignement, des exercices conjoints et de l'échange d'expertises, afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées des deux pays et de répondre aux aspirations des peuples tunisien et koweïtien.

De son côté, l'ambassadeur Mansour Khaled Omar s'est félicité de l'excellence des relations bilatérales et de l'évolution positive de la coopération militaire entre Tunis et Koweït. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à intensifier cette coopération et à élargir ses champs d'application à travers un travail conjoint et une coordination renforcée, dans le but de hisser ce partenariat à un niveau supérieur et d'atteindre les objectifs communs.