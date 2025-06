Tunisie: EST - Libérés par Vladimir Petkovic - Belaïli et Tougaï avec le groupe

Les deux internationaux algériens s'entraînent déjà avec l'équipe depuis dimanche.

Le sélectionneur de l'Algérie, Vladimir Petkovic, a pris en considération la participation de l'Espérance à la Coupe du monde des clubs. En ce sens, il a libéré les deux internationaux algériens, Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï, au lendemain du match amical qui a opposé à Constantine l'Algérie au Rwanda.

Ainsi, Belaïli et Tougaï ont quitté le lieu du rassemblement de l'équipe d'Algérie vendredi dernier et sont rentrés à Tunis. Les deux joueurs ont repris le chemin des entraînements au Parc B depuis dimanche. Belaïli et Tougaï rateront de ce fait le match amical de la sélection algérienne contre la Suède à Stockholm qui se déroulera aujourd'hui à partir de 18h00.

Ceci dit, Belaïli et Tougaï ont gagné en échange en termes de logistique pour le voyage avec l'équipe aux Etats-Unis. Les deux joueurs devaient rejoindre le reste de la délégation à Paris.

Vladimir Petkovic leur a évité tout éventuel désagrément lié aux correspondances de vol, outre qu'il a permis à Maher Kanzari de les avoir sous sa houlette trois jours avant le voyage pour les Etats-Unis.

Roger Aholou dans le doute !

Si Yassine Meriah a fait une symbolique reprise de la compétition lors de la finale de la Coupe de Tunisie en étant aligné à la deuxième minute du temps additionnel et fera partie de la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du monde des clubs, Roger Aholou n'a même pas figuré sur la liste du match.

Le milieu défensif togolais est absent des terrains depuis le début du mois de février. On lui a diagnostiqué au départ une blessure de fatigue. Puis, on a préféré le ménager et le préparer comme Yassine Meriah pour le Mondial des clubs. Sauf que, jusqu'aux derniers jours, Roger Aholou n'a pas encore donné des signes rassurants. Son départ reste envisageable en cas d'offres sérieuses.

Liste à envoyer aujourd'hui

Comme toutes les autres équipes engagées en Coupe du monde des clubs, l'Espérance de Tunis doit envoyer aujourd'hui à la Fifa sa liste des 23 joueurs convoqués pour cette échéance.

On saura donc les joueurs que retiendra Maher Kanzari pour la Coupe du monde des clubs et si Roger Aholou sera finalement retenu ou pas pour l'aventure mondiale et pas seulement lui. Des joueurs comme Aymen Ben Mohamed, Mohamed Mouhli et même Elias Bouzaiene ne sont pas certains de faire partie du voyage.