Tunisie: USBG - Sauve qui peut !

Avec des départs en cascade et la difficulté de lever la nouvelle interdiction de recrutement, c'est un été des plus difficiles qui pointe à l'horizon pour les «Jaune et Noir» de Ben Guerdene.

L'USBG n'a pas la tradition de club formateur qui pioche chaque année dans un grand réservoir de jeunes joueurs-maison pour régénérer son effectif. Il est obligé, à chaque début de saison, de consentir de gros sacrifices financiers pour acquérir toute une équipe composée de joueurs mis hors liste, libérés ou prêtés par des clubs comme l'EST, le CA, l'ESS, l'USM et le CSS (Tout le contraire de son club voisin l'ESZ qui, lui, mise beaucoup sur la formation de base et se limite aux recrutements ciblés pour étoffer son effectif).

Après toutes les difficultés éprouvées lors de la saison 2024 / 2025 pour assurer le maintien dans le dernier virage du championnat, cette politique de facilité est à revoir. Avec un effectif fortement chambardé tout le temps, qui connaît à chaque fin de saison de nombreux départs et qui enregistre lors du mercato estival un nombre record d'arrivées, l'USBG n'est plus en mesure d'assumer un choix aussi coûteux et à double tranchant.

A partir de cet été, elle va commencer à souffrir énormément pour construire une équipe de qualité. Après la grande valse de techniciens et le départ de Afouane Gharbi, principal artisan d'un maintien sur le fil, ça ne va pas être autant facile pour un comité directeur provisoire de trouver un entraîneur disposé à prendre les manettes d'un club instable administrativement.

Un record de partants effarant

Le nombre de joueurs qui vont quitter l'équipe de Ben Guerdane dans la période d'intersaison est impressionnant et dépasse toutes les prévisions. Tous les compartiments sont touchés par des départs en cascade. Pas moins de six arrières de métier qui constituaient l'ossature de base de la ligne défensive ont déjà fait leurs valises : Mohamed Habib Yeken, Ziad Machmoum, Ghazi Abderrazak, Adem Taous, Jawhar Ben Hassen et Skander Laâbidi.

Au milieu de terrain, c'est le même constat avec deux pions qui s'en vont: Houcemeddine Souissi et Ayoub Chaâbane. En attaque, ce sera pratiquement le grand désert aussi avec la fin de la période de prêt du quatuor Iyed Belwafi (CSS), Adnène Yaâkoubi (USM ), Adem Bououni ( EST) et Omar Fall ( Sénégal) et la fin de contrat de Fakhreddine El Ouiji.

Autant dire que c'est le sauve qui peut au sein d'une USBG qui n'est plus une destination attractive pour les joueurs libres ou les joueurs prêtés par les clubs. C'est un signe qui ne trompe pas : rien n'est plus comme avant pour l'équipe du président intérimaire Fethi Hlel pressé lui aussi de quitter les lieux.