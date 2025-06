Afrique du Sud: Le président Ramaphosa annonce un dialogue national

Face caméra, le président sud africain s'est adressé à la nation, mardi 10 juin, pour lancer un « grand dialogue national ». Dans son message, il a annoncé une première convention nationale qui aura lieu le 15 août prochain et qui rassemblera différents acteurs de la société civile. Tous les Sud-Africains seront ensuite invités à faire part de leurs préoccupations. Une nouvelle convention sera alors convoquée début 2026 pour faire le bilan de ces échanges citoyens.

En Afrique du Sud, c'est une réponse à de plus en plus d'appels au dialogue partout dans le pays, alors que le pays fait face à de nombreux défis un peu plus de trente ans après l'avènement de la démocratie. « Nous avons fait de grands progrès en tant que nation avec l'avènement de la démocratie, plus de liberté et la possibilité pour des millions de gens d'avoir une vie meilleure », a déclaré Cyril Ramaphosa. Mais selon lui, le pays est encore confronté à bon nombre de défis : la pauvreté, le chômage, les inégalités, la criminalité, les violences sexistes et sexuelles ou encore la corruption.

« Un nouveau chapitre de notre démocratie »

« Ainsi, en tant que chef de l'État, je convoquerai une convention nationale le 15 août 2025. Cette convention représentera la diversité de la nation sud-africaine et sera la base de notre dialogue national parce que dans les mois qui suivront, tous les Sud-africains seront encouragés à dialoguer pour ouvrir un nouveau chapitre de notre démocratie. Leurs points de vue, leurs préoccupations et les propositions qui émergeront de cette conversation citoyenne seront regroupées lors d'une 2e convention nationale qui devrait se tenir début 2026 », a-t-il ajouté.