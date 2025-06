Tunisie: L'USM, le bon élève de la Ligue 1 - Des Bleus toujours dans le vert

L'USM a réussi à s'imposer dans la durée comme étant un club respectable qui joue les premiers rôles avec peu de moyens. Un modèle exemplaire, telle une entreprise rentable et en pleine croissance.

Les décideurs des Bleus ont adopté la bonne gestion depuis quelques années déjà, écartant tout achat impulsif et toute emplette onéreuse dans leur management, là où d'autres cadors sont pris par la fièvre acheteuse à chaque mercato, alors que leurs comptes sont au rouge et que leurs finances vacillent.

Au Ribat par contre, l'on n'a pas la mémoire courte et l'on se rappelle forcément de cette saison 2009-2010 noire avec un déclassement en L2. Assez parlé du passé à présent, mais notons tout de même que ce club a mûri depuis, a grandi aussi, s'armant d'un mélange d'humilité et d'audace, tout en se donnant les moyens de ses ambitions. Toutefois, ce qui distingue le club du Ribat des autres prétendants aux premières loges, c'est cette faculté à rester réaliste. Bref, à l'USM, les décideurs ont toujours les pieds sur terre depuis quelques années et ce discernement est payant en fin de compte.

Le perdant magnifique

L'USM a donc achevé l'exercice sur le podium, à la seconde marche. Et il s'en est fallu de peu pour que le club du Ribat soit champion. Qu'à cela ne tienne, tel un perdant magnifique, l'USM s'est encore distinguée cette saison par ses performances et cette faculté à mettre en place une stratégie et des outils pour toujours améliorer son fonctionnement et son impact. A l'USM, en fin de compte, cela se traduit par une gestion davantage efficace et une adaptation toujours accrue aux besoins du club. Planifier, organiser et contrôler de manière cohérente et proactive, c'est ce qui fait que l'USM est au diapason actuellement.

L'on peut prendre soin de rappeler les axes de progression sur le terrain comme cette solidité défensive et ce réalisme offensif. Que de belles réalisations en somme, d'aboutissements, de concrétisation et de plans assez bien ficelés sur le rectangle vert. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'était pas gagné d'avance après les départs de Bilel Ait Malek, Hichem Baccar et autre Bechir Ben Saïd pour ne citer que ceux-là. Mais, en revanche, l'USM a su recruter intelligemment depuis deux ans avec l'avènement des Aymen Harzi, Hazem Mastouri, Mahmoud Ghorbal, Mehdi Gannouni et Youssef Abdelli qui n'a cependant pas encore percé à Monastir.

Autres attribut et particularité du club du Ribat sont en rapport avec ce jugement porteur quant aux joueurs à couver et garder en attendant qu'ils flambent à terme. Moez Hadj Ali en est le parfait prototype, aux côtés de cette valeur sûre et ex-bonne pioche que représente Moses Orkuma avant de passer récemment au Raja Casablanca. Et puis aussi, l'on oublie que l'USM est une pépinière de talents. Rien qu'à voir l'évolution en flèche d'un certain Louay Trayi, l'on ne peut qu'apprécier cette spécificité usémiste à faire cohabiter des jouvenceaux et des aînés avec pour seul but de créer une alchimie et une cohésion qui serve le groupe avant tout.

Sghaïer débarque

Chapitre mercato, outre l'arrivée de l'axial Skander Sghaïer, 27 ans et transfuge de l'Olympique de Béja, l'USM cède de temps à autre ces pépites avec de belles plus-values à la revente par rapport au prix d'acquisition. Cependant, le passage de Fourat Soltani, latéral des Bleus, à un club russe de renom, ne permettra pas aux Bleus de toucher une indemnité de transfert, sachant que l'engagement du joueur s'achève le 30 juin.

Evalué à 650.000 euros par Transfermarkt, Fourat Soltani, 25 ans, a marqué un but et délivré 5 passes décisives en 34 matchs la saison écoulée. Ex-joueur de l'ASM et de l'UST, il avait mis le cap sur l'US Monastir en juillet 2023. Autre transfert attendu ces derniers jours est en rapport avec l'attaquant international Hazem Mastouri, 29 ans, fortement courtisé par le Raja de Casablanca. 300.000 euros pourraient tomber dans la besace de l'USM, mais rien n'a encore été conclu. A ce stade des négociations, il serait raisonnable et proportionné que l'USM table sur un transfert à 400.000 euros.