Algérie: Baddari souligne l'importance de valoriser les résultats de la recherche scientifique dans le domaine de l'élevage des races de bétail rares au pays

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari a souligné, mardi, lors de sa visite à l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) d'El Harrach (Alger), l'importance de valoriser les résultats de la recherche scientifique dans le domaine de l'élevage des races de bétail rares et atypiques en Algérie, notamment la race ovine "El Hamra".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de sa visite à l'ENSA, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de "recourir à l'innovation et à l'utilisation de puces électroniques pour la géolocalisation et le suivi épigénétique du bétail", ce qui est à même "d'améliorer les capacités productives et de renforcer les efforts de reproduction et de préservation".

Après avoir souligné la nécessité de transformer les résultats de la recherche scientifique en projets économiques "concrets à valeur ajoutée" dans le secteur agricole, notamment celui de la production de blé et d'autres céréales, M. Baddari a appelé à la création de start-up dirigées par des étudiants, des innovateurs et des chercheurs, en partenariat avec les acteurs économiques, une dynamique qui "bénéficiera à l'économie nationale et créera une valeur ajoutée aux niveaux local et national".

Dans le même contexte, le ministre a estimé que l'ENSA constituait "un acteur économique" dont le rôle doit être "renforcé dans le cadre de la vision de développement pour la période 2024-2029, issue du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réaliser la souveraineté nationale dans le domaine de l'alimentation et de la production animale".

A ce titre, une convention a été signée entre une société de solutions technologiques et l'ENSA, portant sur le développement d'une plateforme numérique de diagnostic des maladies et des ravageurs agricoles.