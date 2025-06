Algérie: Energie et mines - Examen des voies d'appui de l'Africa Finance Corporation aux projets algériens dans le pays et à l'international

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, le directeur exécutif de l'Africa Finance Corporation (AFC), M. Samaila Zubairu, avec qui il examiné les voies d'appui aux projets algériens dans les domaines de l'énergie et des mines dans le pays et à l'international, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est tenue au siège du ministère, en présence de la secrétaire d'Etat chargée des Mines, Mme Karima Tafer, du secrétaire d'Etat chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, ainsi que de cadres du ministère et de représentants des groupes Sonatrach et Sonarem, a précisé le communiqué.

Les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement et de partenariat, mettant l'accent sur les grands projets dans les domaines de la pétrochimie, des énergies renouvelables et de l'interconnexion électrique régionale et africaine, outre les projets miniers et les nouvelles énergies.

Dans ce contexte, M. Arkab a présenté un exposé sur les principaux axes du programme de développement du secteur de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables en Algérie, mettant en avant les grandes potentialités dont dispose le pays ainsi que son rôle dans la garantie de la sécurité énergétique aux niveaux régional et continental, en phase avec les objectifs de développement durable, selon la même source.

Pour sa part, M. Zubairu a indiqué que son institution était prête à appuyer les projets énergétiques et miniers en Algérie, soulignant la volonté de l'AFC de contribuer à la diversification des sources de financement et au renforcement de l'intégration économique africaine, à travers des investissements stratégiques.

Créée en 2007, l'Africa Finance Corporation est une institution financière multilatérale qui finance des projets d'infrastructure en Afrique et propose des solutions de financement innovantes et des services de conseil pour développer les projets dans les domaines des transports, de l'énergie, des télécommunications et des ressources naturelles.

L'institution compte parmi ses actionnaires 40 pays africains, ainsi que deux institutions financières internationales, et jouit d'une notation d'investissement positive des agences de notation internationales.