Algérie: Camps d'été 2025 - Hidaoui préside une rencontre de coordination sur les préparatifs en cours de la saison

Alger — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui, a présidé une rencontre de coordination consacrée aux préparatifs en cours de la saison des camps d'été 2025, indique mardi un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue lundi soir au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre "des efforts continus déployés par le ministère pour développer le contenu général des camps d'été 2025, et assurer un environnement éducatif et distractif sûr aux enfants et aux jeunes, à travers une coordination efficace entre les différents départements ministériels et les organismes concernés", précise la même source.

Ces mesures visent à organiser "une saison estivale de qualité et sûre, à la hauteur des attentes de la nouvelle génération, dans le cadre de la coopération et de la complémentarité entre les institutions de l'Etat", ajoute le communiqué.

Concernant les aspects organisationnels et logistiques, le ministre a souligné "l'importance d'un suivi quotidien des activités de tous les centres d'accueil des enfants et de la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour assurer leur confort", se félicitant de la cadence des préparatifs.

Il a appelé, dans ce cadre, à l'implication des jeunes talents, des influenceurs et des enfants et adolescents doués afin de leur permettre de "libérer leur énergie et d'éclore leur talent".

Les dernières retouches relatives à la simulation de la cérémonie d'ouverture de la saison des camps d'été et à l'ajustement de tous les aspects organisationnels ont également été abordées.