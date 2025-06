Algérie: Boughali reçoit l'ambassadeur de la République populaire de Chine au pays

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, mardi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays amis, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.

Lors de cette rencontre, qui a permis de passer en revue les relations historiques et stratégiques unissant les deux pays, M. Boughali a mis l'accent sur "la solidité et la profondeur politique, économique et culturelle de ces relations", précise-t-on de même source.

Dans ce contexte, il a salué le niveau de la coopération parlementaire qui ne cesse d'évoluer en termes d'échanges et de coordination, soulignant l'importance du développement des échanges économiques entre les deux pays.

Il a appelé également à "diversifier les domaines de partenariat" et à "faciliter les échanges commerciaux", insistant sur la nécessité de "renforcer les échanges culturels à même de contribuer à la consolidation des relations entre les deux peuples".

A cette occasion, M. Boughali a tenu à saluer "les positions de principe de la Chine en faveur des causes justes dans le monde, à leur tête les causes palestinienne et sahraouie".

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a souligné que les relations entre les deux pays sont "anciennes et solides" et que la coopération économique "progresse à un rythme satisfaisant avec une volonté commune de la renforcer davantage".

Il a réitéré "la position constante et claire de son pays en faveur des causes justes, à leur tête la cause palestinienne et celle du Sahara occidental".

Au terme de la rencontre, le diplomate chinois a affirmé que son pays était "disposé à faciliter l'accès des produits algériens au marché chinois à travers des facilitations administratives", conclut la même source.