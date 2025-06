Algérie: L'ANIRA met en garde contre toute atteinte aux droits des enfants dans la couverture médiatique des examens scolaires

Alger — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA) a mis en garde, mardi dans un communiqué, les établissements médiatiques contre toute atteinte aux droits des enfants ou leur exposition à la diffamation et à l'instrumentalisation dans la couverture médiatique des examens scolaires, en appelant à la conscience professionnelle et à la responsabilité dans le traitement de tout ce qui a trait aux mineurs.

Après avoir "constaté des couvertures médiatiques irresponsables lors de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), où des élèves mineurs ont été interviewés à la sortie des centres d'examen" sans le consentement de leurs parents, l'ANIRA "s'inquiète vivement, à quelques jours des épreuves du baccalauréat, de cette violation récurrente des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment le décret exécutif 24-250 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle et la loi 15-12 relative à la protection de l'enfant".

Face au "mépris persistant de la législation nationale par certains établissements médiatiques", l'ANIRA "met fermement en garde" contre toute couverture médiatique analogue susceptible de "porter atteinte aux droits des enfants ou de les exposer à la diffamation et à l'instrumentalisation".

Dans ce contexte, l'Autorité de régulation rappelle à tous les responsables de services de communication audiovisuelle "le cadre juridique qui impose à toutes les parties de respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, d'interdire toutes formes de diffamation et d'instrumentalisation médiatique des mineurs, et d'obtenir au préalable un consentement écrit explicite du tuteur légal autorisant l'apparition médiatique de l'enfant, en particulier sur des sujets sensibles ou susceptibles de porter atteinte à sa dignité, son identité et son intégrité psychique".

Qualifiant ces pratiques de "graves infractions", l'Autorité de régulation précise qu"'interviewer des élèves mineurs et diffuser ces séquences à la télévision ou en ligne sans tenir compte des conditions légales en vigueur, constituent une violation flagrante des droits de l'enfant punie par la loi".

"La protection des enfants est un engagement éthique et sociétal qui incombe à tous et, en premier lieu, aux établissements audiovisuels, qui doivent faire preuve de conscience professionnelle et d'un haut degré de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de tout ce qui a trait aux mineurs", soutient l'ANIRA.

"L'instrumentalisation de l'innocence des enfants à des fins médiatiques opportunistes nuit non seulement à leur image, mais peut également les exposer ultérieurement au cyberharcèlement et à la moquerie sur les réseaux sociaux, laissant en eux des séquelles psychologiques dévastatrices qui pourraient les accompagner toute leur vie", prévient l'Autorité de régulation.

Mettant en garde "avec la plus grande fermeté" les services de communication audiovisuelle contre la "poursuite des atteintes aux droits de l'enfant dans les couvertures médiatiques sur le terrain", l'ANIRA en appelle au "respect des normes professionnelles et éthiques, notamment lorsqu'il s'agit de protéger la catégorie la plus vulnérable de la société que sont les enfants".

L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel insiste également sur "le respect des chartes éthiques et des codes déontologiques", appelant à "éviter de tomber dans le sensationnel".