Algérie: ONA - Près de 800 interventions effectuées durant les jours de l'Aïd El-Adha

Alger — Les équipes de l'Office National de l'Assainissement (ONA) ont effectué 781 interventions à travers les différentes wilayas du pays durant les jours de l'Aïd El-Adha, afin d'assurer la continuité du service public d'assainissement et d'éviter toute perturbation au niveau des systèmes d'évacuation des eaux usées, a indiqué le Directeur général de l'Office, Abdelkader Ziouche.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ziouche a précisé que ces interventions effectuées entre le 6 et le 8 juin, ont concerné notamment l'assainissement et le nettoyage de 1410 regards de visite et 323 avaloirs, ainsi que l'assainissement de 28944 mètres linéaires de réseaux.

Il a également été procédé à l'aspiration de 2780 m3 d'eaux usées et à l'enlèvement de 119 m3 de déchets, selon le responsable, qui a souligné que ces opérations ont été menées grâce à la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour garantir la propreté et la salubrité de l'environnement durant cette occasion religieuse qui entraine, habituellement, une forte pression sur les infrastructures d'assainissement.

Dans ce contexte, le DG a affirmé que le plan spécial Aïd El-Adha, exécuté parallèlement aux dispositions relatives à la saison estivale, a permis une "maîtrise efficace" des réseaux d'assainissement, grâce à l'activation d'un système de permanence au niveau central et local.

En outre, les équipes déployées sur le terrain ont été renforcées avec des moyens et équipements supplémentaires, et des équipes hydromécaniques ont été dépêchées vers les wilayas du Sud, tout en assurant une coordination permanente avec les différentes structures relevant du secteur de l'hydraulique pour faciliter les opérations d'intervention rapide.

L'ONA gère un vaste réseau de stations d'épuration et de relevage à travers l'ensemble du territoire national, comprenant 183 stations d'épuration des eaux usées réparties sur 54 wilayas, et 616 stations de relevage.

Le réseau d'assainissement de l'Office couvre 70.625 km de canalisations à travers 1169 communes, tandis que 51 stations d'épuration contribuent à la protection de l'environnement marin et des plages au niveau de 90 communes côtières, et 25 autres stations assurent la protection des barrages contre la pollution.