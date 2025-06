Sénégal: Coopération éducative - Le Royaume-Uni ouvre une école britannique à Dakar

La secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Khady Diop Mbodji, a procédé, hier, à l'inauguration de la première école britannique internationale de Dakar (British international school of Dakar). Le joyau, niché dans le quartier chic des Almadies, constitue un symbole fort de coopération éducative entre le Sénégal et le Royaume-Uni.

La capitale sénégalaise compte désormais dans sa carte scolaire une école britannique dénommée British international school of Dakar. La cérémonie inaugurale de cette infrastructure acquise grâce à la coopération entre le Sénégal et le Royaume-Uni, a eu lieu hier, dans les locaux dudit établissement sis aux quartiers des Almadies. L'événement a été présidé par la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, Khady Diop Mbodji, en présence de l'ambassadrice du Royaumes-Uni au Sénégal, Juliette John.

L'ouverture de cette école, comme l'a souligné Mme Mbodji, marque une avancée significative dans le paysage éducatif sénégalais et les relations bilatérales entre notre pays et la Grande-Bretagne. Elle considère cette nouvelle institution éducative comme étant un symbole du partenariat croissant entre les deux nations. « Le Sénégal se réjouit de voir son partenariat avec le Royaume-Uni s'épanouir dans ce domaine si fondamental qu'est l'éducation », a-t-elle affirmé. Khady Diop Mbodji de souligner que cette nouvelle école n'est pas seulement un bâtiment, mais une promesse.

« Une école est avant tout un lieu de vie, un creuset où se forgent les caractères et où se tissent des amitiés durables. C'est un pont entre nos peuples », a-t-elle indiqué. « Avec cette école, le Sénégal affirme sa volonté de préparer ses jeunes générations à un avenir international tout en valorisant ses propres valeurs culturelles », a-t-elle dit.

En outre, la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale a souhaité un plein succès et un avenir radieux à cet établissement afin que « ses élèves y trouvent la connaissance, l'inspiration et l'épanouissement dont ils ont besoin ». L'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée-Bissau, Juliette John a souligné l'importance de cette nouvelle école, qui introduit pour la première fois au Sénégal le programme Cambridge, offrant ainsi aux élèves un enseignement aux standards internationaux.

« Ce projet s'inscrit dans la dynamique portée par le British Council, qui depuis plus de 50 ans oeuvre pour la promotion de l'éducation et l'apprentissage de l'anglais, notamment à travers la formation des enseignants et les échanges culturels », indique-t-elle. À l'en croire, l'ouverture de cet établissement vient également appuyer la volonté du gouvernement sénégalais d'intégrer l'anglais à l'école primaire, renforçant ainsi les opportunités académiques et professionnelles des futurs élèves. « Plus qu'un centre d'apprentissage, la British School se veut un pont entre les cultures, favorisant un environnement multiculturel et une pédagogie d'excellence basée sur la créativité, la rigueur et l'esprit critique », a affirmé Juliette John.

« L'école ouvrira ses portes à la fin de cet été et proposera un enseignement de qualité basé sur le curriculum britannique », a fait savoir Mme John. La diplomate a rappelé que cette inauguration coïncide avec la première « Uk-Sénégal Xaritoo Day , une journée entière dédiée à l'amitié profonde entre notre pays et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Mme John en a profité pour exprimer sa gratitude aux autorités éducatives sénégalaises ainsi qu'à l'équipe pédagogique de la British school pour leur engagement et leur contribution à la réalisation de cette initiative.