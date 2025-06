Madagascar: Le projet "Sacrée" - Un hymne au féminin entre Madagascar et La Réunion

Le projet "Sacrée" déploie ses ailes pour célébrer l'énergie féminine à travers une oeuvre pluridisciplinaire captivante, mêlant théâtre et danse. Cette aventure artistique singulière est portée par deux artistes aux univers complémentaires : la comédienne et autrice malgache Vony Ranala, et la danseuse réunionnaise Marion Huet.

Le samedi 7 juin, la Cité des Cultures d'Antaninarenina a accueilli une rencontre exceptionnelle avec Vony Ranala, qui y a présenté les ambitions de "Sacrée", une création conçue comme un dialogue entre Madagascar et La Réunion. Ensemble, les deux artistes interrogent la notion de féminin sacré, une question intime et universelle, à travers une performance immersive entre théâtre et mouvement dansé.

"Sacrée", soutenu par la Commission de l'Océan Indien (COI) et l'Agence Française de Développement (AFD), va au-delà d'une simple célébration de la femme. Il cherche à redéfinir le rôle du féminin dans un monde saturé par l'image et la corporalité. Il pose la question : qu'est-ce que le féminin sacré aujourd'hui ? Quelle force, quelle énergie transporte-t-il ?

Le projet intègre également des ateliers de partage avec des groupes de femmes, véritables laboratoires vivants. Ces rencontres participatives permettent de récolter des perceptions authentiques, qui nourrissent ensuite la création artistique.

« L'objectif de ces ateliers est de récolter des perceptions authentiques des femmes afin d'intégrer leur vision dans nos représentations », confie Vony Ranala.

Soutenu par plusieurs partenaires, parmi lesquels La Teinturerie, la Compagnie Lolita Monga et la Commune de Salazie, "Sacrée" s'inscrit dans le Fonds de Co-création de la COI, un programme visant à favoriser les échanges artistiques dans la région.

Les prochaines représentations sont attendues en août à la Cité des Cultures d'Antaninarenina et à La Teinturerie, avant une série d'ateliers et de spectacles à La Réunion. Une rencontre avec la presse est également prévue pour présenter les coulisses de cette création interculturelle.