Madagascar: Exposition Carte Blanche' - Sandrine Andria tisse la mémoire

Dans le cadre de l'exposition Carte Blanche, présentée du 14 au 28 juin à la Maison Sociale des Arts d'Ambatovinaky, Sandrine Andria se distingue par une œuvre textile à la fois sensible et revendicative.

Dans l'effervescence d'une scène artistique malgache en pleine réinvention, l'exposition collective "Carte Blanche", présentée à la Maison Sociale des Arts d'Ambatovinaky, invite le public à découvrir dix voix contemporaines. Du 14 au 28 juin, cette vitrine artistique met en lumière, parmi d'autres talents, Sandrine Andrianantenaina. Designer franco-malgache et fondatrice de la marque "Eritage Madagascar", Sandrine Andria offre une proposition esthétique aussi audacieuse que profondément enracinée. Elle ne se contente pas d'exposer des pièces, elle y insuffle une pensée, une vision du monde, à travers le fil, la fibre et la forme.

Ses œuvres textiles, qu'il s'agisse de tenues ou d'installations suspendues, interrogent avec une puissance visuelle rare la mémoire, la matière et l'identité malgache. Ce qu'elle dévoile à "Carte Blanche" est une collection inédite de créations textiles et d'installations sculpturales, conçues comme une véritable traversée. Chaque pièce, méticuleusement tressée, crochetée ou construite à partir de techniques artisanales ancestrales malgaches, devient le support d'un récit : celui d'un patrimoine revisité, d'un luxe éthique et d'un corps qui s'émancipe.

Une mosaïque créative

Entre la rigueur géométrique et la fluidité organique, ses créations expriment une tension fertile : celle du vivant face à la structure, du savoir-faire ancestral confronté au regard contemporain. « Le fil devient narration, et le vide, un espace d'écoute », résume-t-elle. Lors du vernissage, son défilé de mode prendra les allures d'une performance plastique. Les pièces emblématiques de sa marque comme des robes sculpturales, accessoires tressés, capes-textiles seront révélés comme des œuvres d'art à part entière. Pensées pour être portées, elles n'en demeurent pas moins porteuses de sens, conçues dans le respect de l'artisanat local et d'un design durable.

En parallèle, le public découvrira ses installations aériennes, véritables prolongements de sa démarche. Suspendues ou enracinées, elles matérialisent une vision du corps et de l'espace où le textile se mue en langage, et le geste, en acte politique. Juriste de formation, spécialisée en propriété intellectuelle, Sandrine Andria conjugue exigence conceptuelle et engagement social.

Elle œuvre activement à la valorisation du travail des artisanes malgaches, tout en affirmant une création libre, indépendante et profondément ancrée. À travers cette exposition, elle ne se contente pas de montrer ses créations, mais révèle aussi comment et pourquoi elle crée. Sandrine Andria y côtoie d'autres talents de la scène artistique actuelle : Ampelagie, Beool, Black Swan, Jean-Nirina, Kuro Hime, Mendrika Retsina, Meva Sanjy, Miora Acker, et Sham.Archi. Ensemble, ils composent une mosaïque créative qui interroge le vivant, le politique et le poétique.