Madagascar: Manifestation contre les coupures d'eau et d'électricité - Les étudiants de Vontovorona dispersés à coups de gaz lacrymogène

Les étudiants de la Polytechnique de Vontovorona sont descendus dans la rue hier. Ils protestent contre les coupures fréquentes d'eau et d'électricité.

La tension est montée hier sur le campus de l'École Polytechnique de Vontovorona. Les étudiants, excédés par les coupures répétées d'eau et d'électricité, sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement. Des pneus ont été brûlés, bloquant temporairement la circulation. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour rétablir l'ordre et libérer les voies.

Des jets de pierres ont été lancés par les manifestants, provoquant une riposte des autorités à coups de gaz lacrymogène. Selon les informations disponibles, aucun blessé ni interpellation n'a été signalé, bien que des dégâts matériels aient été enregistrés sur des biens privés. Ce mouvement de protestation fait suite à une lettre adressée par les étudiants aux autorités compétentes, réclamant une solution durable à ces coupures qui affectent plus de 3 000 étudiants, en pleine période préparatoire aux examens.

Solution

Comme convenu dans son programme, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Chaminah Loulla, s'est rendue à l'École supérieure Polytechnique d'Antananarivo à Vontovorona pour un échange direct avec les étudiants. Elle y a apporté les équipements nécessaires pour le démarrage immédiat des travaux de construction d'un château d'eau et de réhabilitation des infrastructures sanitaires, dont les toilettes et douches sont déjà en cours de rénovation. Des représentants du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que de la Jirama, étaient également présents, proposant des solutions d'urgence et à long terme pour pallier les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité.

La ministre et les responsables techniques n'ont pas hésité à aller à la rencontre des étudiants pour écouter leurs revendications. Le MESUPRES affirme rester ouvert au dialogue. Il a été également décidé que les coupures d'électricité se situeront désormais entre minuit et 5h du matin. Des approvisionnements d'eau en citerne seront également programmés par le ministère de l'Eau.