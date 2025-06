Madagascar: Journée mondiale de l'artisanat - Le savoir-faire local mis à l'honneur

Madagascar a célébré hier la Journée mondiale de l'artisanat (JMA) en organisant un événement au Mining Business Center à Mamory Ivato.

Le savoir-faire local des artisans y a été mis à l'honneur. Ce sont notamment des créateurs professionnels ayant la main d'or qui exposent leurs articles durant cet événement. On y a découvert, entre autres, des sacs uniques faits main à partir de sisal crocheté, combiné avec du cuir à tannage végétal permettant une alliance de tradition et de modernité. La pièce se vend jusqu'à 1 298 000 Ar. Un exposant a proposé des sacs de différents modèles pour les personnes actives et qui ont été conçus avec du raphia traité et du cuir importé.

Ce n'est pas tout ! Le liège, le raphia et le sisal sont exploités pour fabriquer des sacs de luxe, des articles qui ont la préférence des clients internationaux. Hormis ces sacs de luxe, un autre artisan se spécialisant dans l'exploitation de pierres fines et pierres industrielles, a exposé un service à thé dont une sucrière fabriquée à partir de calcite marron. Ces articles de luxe sont indéniablement faits main.

Hub design

Les articles de décoration d'intérieur, faits à partir du recyclage de produits métalliques tels que le fût, ont également été présentés durant cet événement. Une sculpture d'art a particulièrement retenu l'attention des visiteurs. Tous ces artisans reconnaissent que leurs activités sont rentables. Le thème choisi dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'artisanat de cette année est « l'artisanat, un levier de développement durable ». A cette occasion, la ministre de tutelle, Viviane Dewa, a annoncé qu'une convention de partenariat avec une banque locale sera signée afin de faciliter l'accès des artisans ayant des cartes professionnelles biométriques au financement.

Des certificats ont aussi été remis aux récipiendaires ayant suivi des formations dans différents domaines tels que la céramique et la pâtisserie. En outre, un expert tunisien va partager ses expériences tout en accompagnant à la mise en place d'un hub design ou un centre d'incubation pour la formation d'art et métier. En ce qui concerne les débouchés, des artisans seront envoyés ultérieurement à Dubaï comptant 20 millions de touristes, pour exposer leurs produits. Près de 600 femmes vulnérables, issues des Arrondissements dans la Capitale, sont formées via le projet Sandratra afin de les intégrer dans le secteur pour pouvoir honorer les commandes à l'extérieur. Par ailleurs, les artisans sont sensibilisés à reboiser dans le but de renouveler leurs matières premières, a expliqué la ministre du Tourisme et de l'Artisanat.