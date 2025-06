Madagascar: UPPM - Un concours tourné vers l'Océan Indien et un marathon photo bientôt

Rideau sur la célébration des 10 années d'existence de l'Union des Photographes Professionnels de Madagascar (UPPM). Elle a été clôturée par une soirée de gala qui s'est tenue le samedi 7 juin dernier à l'hôtel Radisson Blu, une belle opportunité de célébrer toutes les réalisations effectuées depuis sa création, notamment les moments clés qui ont jalonnés les 10 premières années de ce collectif.

La soirée a aussi été particulièrement marquée par la cérémonie de remise de différentes distinctions dont la remise de médailles aux membres de l'Union des Photographes Professionnels de Madagascar, la remise de trophées aux quatre membres d'honneur qui ont marqué l'histoire de la Photographie à Madagascar et la remise d'attestations aux anciens membres, en gage de reconnaissance pour leur précieuse contribution.

Les membres actifs n'ont pas été en reste puisque des attestations et des pins symbolisant leur appartenance à ce collectif leur ont également été remis. Mais les projets à venir de l'UPPM sont déjà bien programmés, dont « Les Regards Croisés de l'Océan Indien », un concours donnant lieu à des publications et une exposition itinérante. Elles sont destinées à mettre en valeur le travail des photographes amateurs et professionnels sur des thématiques de développement durable, de relations entre les peuples, les générations, les cultures et l'Histoire de l'Océan Indien.

Un autre événement, le Marathon Photo, qui a pour objectif de réunir les amoureux de la photographie autour d'un médium sera également organisé, afin de raconter une histoire axée sur une thématique. Cette année, le « Patrimoine culturel » de la ville d'Antananarivo sera mis à l'honneur, dans le but de faire découvrir cette ville à travers le regard, le vécu et les expériences des photographes participants. Dans un temps imparti et dotés d'indices, telle une chasse aux trésor, ils iront en exploration pour capturer le paysage urbain de la capitale pour saisir l'essence de la ville.