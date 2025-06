Madagascar: Festival du film coréen - Le cinéma made in Korea séduit les jeunes d'Antananarivo

La vague coréenne continue de déferler sur la jeunesse malgache. Les 6 et 7 juin derniers, huit films produits par des maisons sud-coréennes ont été projetés au Cinepax Ambodivona, à l'occasion du « Festival du film coréen » initié par l'ambassade coréenne dans le pays. L'événement a rassemblé un public jeune et enthousiaste, avide de découvrir une facette plus intime et cinématographique de la culture sud-coréenne.

Durant ces deux jours, la salle était remplie de lycéens et de lycéennes venus en nombre assister aux projections. Pour beaucoup, cette immersion dans le cinéma coréen était une première. « Nous avons fait le déplacement avec mes amies pour voir seulement les films », confie une lycéenne d'un établissement catholique de la capitale, présente lors de la projection de Classified Files le samedi. Loin d'être un simple moment de divertissement, le festival a aussi été une expérience culturelle enrichissante pour ces jeunes. « Une de mes amies m'a invitée pour que je découvre les films coréens et je n'ai pas regretté d'être venue », partage une autre élève, issue cette fois d'une école anglophone d'Antananarivo.

La popularité croissante de la culture sud-coréenne à Madagascar n'est plus à démontrer. Si la K-pop a ouvert la voie à une génération fascinée par Séoul et ses icônes, le cinéma vient aujourd'hui compléter cette découverte en offrant des récits forts, modernes, souvent poignants et socialement engagés. Un cinéma qui s'affirme à l'échelle mondiale et qui n'a rien à envier aux grandes productions hollywoodiennes. Ce festival, en plus de promouvoir la diversité culturelle, a permis aux jeunes malgaches de s'ouvrir à un autre regard sur le monde.