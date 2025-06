Madagascar: Barea - Corentin Martins garde espoir pour les éliminatoires

Les Barea de Madagascar ont cédé 3-1 face aux Léopards de la République démocratique du Congo lors d'un match amical, ce dimanche, au Stade de la Source à Orléans. Une défaite logique pour le sélectionneur Corentin Martins, qui, malgré un contexte chaotique, salue le courage de ses joueurs et se tourne déjà vers les échéances cruciales de septembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Face à une RDC « très bien classée et probablement qualifiée pour la Coupe du Monde », selon Martins, les Barea ont souffert. « En face, on avait des joueurs qui évoluent à un très haut niveau », a-t-il reconnu, soulignant la supériorité athlétique et technique des Léopards, notamment dans « les prises de vitesse » et « le geste juste dans les zones de vérité ».

Malgré un but tardif qui a sauvé l'honneur, Madagascar n'a pas pu rivaliser, handicapé par une préparation chaotique. « Nous nous sommes entraînés seulement deux fois, vendredi et samedi. C'est insuffisant pour un match de ce calibre », a déploré le technicien. Une dizaine de joueurs absents, pour des raisons non précisées, et un problème interne, « réglé mais trop tard », ont perturbé le stage. « J'aurais aimé avoir un groupe dans la continuité de mars, mais il a fallu faire face à ça », a expliqué Martins, lucide mais pas abattu.

Espoir

Malgré la défaite, le sélectionneur retient du positif. « Les joueurs ont été très courageux, ils ont donné le maximum. La preuve, ils marquent un but sur la fin », a-t-il salué. Ce mental d'acier, couplé à l'opportunité d'élargir l'effectif, est un motif d'optimisme. « Ça m'a permis de découvrir d'autres joueurs. On verra en septembre lesquels seront retenus », a-t-il ajouté, précisant que le groupe pourrait évoluer avec le retour de certains absents. Pour les éliminatoires de septembre, face à la République centrafricaine et le Tchad, Martins compte corriger les lacunes. « On voit une grande différence avec des nations comme le Ghana ou la RDC, sur l'aspect athlétique et technique », a-t-il analysé, ciblant un travail sur l'efficacité offensive et la robustesse physique. « On travaille tous pour gagner les matchs », a-t-il assuré. Conscient du soutien crucial des fans, le technicien a lancé un message clair : « Continuez à encourager les joueurs, c'est important. Croyez en eux, il y a des joueurs de qualité, de talent ».