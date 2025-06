Madagascar: Mondial Pupilles de Plomelin - Après l'effort, le réconfort pour le FC Nisi

Après une troisième participation remarquée au Mondial Pupilles de Plomelin, le FC Nisi a fêté son retour à Madagascar avec un déjeuner dansant organisé ce samedi à Ankouna By-pass. L'école de football, qui a représenté fièrement la Grande île lors de la 37e édition de ce tournoi international dédié aux moins de 13 ans, a non seulement brillé sur le terrain, mais aussi conquis les coeurs par son esprit sportif.

Le FC Nisi a marqué les esprits lors de cette édition, qui s'est déroulée du 29 mai au 1er juin en France. Cette troisième participation a été couronnée de distinctions prestigieuses. Ahmad Hakim, gardien de but du FC Nisi, a été sacré meilleur gardien du centre de Primelin, récompensé pour ses performances exceptionnelles. L'équipe a également remporté le Trophée du Fair-Play du centre de Primelin ainsi que le Trophée du Fair-Play général, décerné parmi les 64 équipes du tournoi. « Ce double honneur, une première pour un club malgache, souligne l'exemplarité des jeunes joueurs sur et en dehors du terrain. En prime, chaque joueur est reparti avec deux médailles d'or et une médaille offerte par la mairie de Primelin, symboles de leur engagement », souligne Célin Randrianantenaina, président Fondateur de l'école.

Un avenir prometteur

« Ces résultats sont le fruit d'un travail acharné entamé dès octobre dernier. Nous voulons capitaliser sur ce succès en regroupant à nouveau ces jeunes de moins de 13 ans pour bâtir une équipe compétitive dans leur catégorie d'âge », a déclaré Ravo Tsihoarana Randrianantenaina, l'entraîneur du FC Nisi. Le club, qui dispose d'un terrain équipé, mise sur la formation pour façonner les futures stars du football malgache. « Nous remercions la Ligue, la Fédération Malgache de Football, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que tous nos partenaires pour leur soutien précieux. Leur contribution a rendu ce voyage possible et a permis à nos jeunes de vivre une expérience inoubliable », a conclu le président. Le déjeuner dansant d'Ankouna By-pass a été l'occasion de célébrer cette belle aventure.