Madagascar: Regional Innovation Challenge - Les Randriamorasata lauréats de l'édition 2025

Madagascar s'impose au Regional Innovation Challenge, concours organisé par la Commission de l'océan Indien (COI) et le Mauritius Research & Innovation Council (MRIC).

17 semaines après le lancement des candidatures, le vainqueur régional a été identifié. Les frères Ravaka et Rado Randriamorasata ont convaincu le jury de l'édition 2025 du Regional Innovation Challenges avec leur projet de valorisation de résidus de distillation en combustible alternatif, dans une logique d'économie circulaire. Ce concours s'inscrit dans le cadre du projet TWENex de la COI, mis en oeuvre avec le soutien de l'Union européenne à travers le programme Recherche et Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Et qui «visait à encourager des solutions locales aux grands défis partagés par les États insulaires, notamment la gestion des déchets et l'accès à une énergie propre et abordable».

Duplicable

L'initiative de ces deux jeunes malgaches «consiste à substituer le bois de chauffe par des résidus de distillation, jusque-là enfouis dans les décharges, pour produire de l'huile essentielle de girofle». Grâce au fonds d'amorçage de 400 euros reçu lors de la présélection, les frères Randriamorasata ont pu concevoir un prototype fonctionnel de foyer de production de combustible, apportant autosuffisance énergétique et bénéfice économique aux producteurs, tout en réduisant la déforestation.

«...Nous sommes surtout ravis que le produit de notre recherche soit reconnu sur une scène internationale. Nous avons toujours été à la recherche d'alternatives économiques au bois de chauffe, véritable fléau environnemental dans notre pays. Nous sommes fiers d'avoir proposé une solution multipliable à Madagascar et peut-être dans les autres îles », s'est exprimée Ravaka Randriamorasata lors de la cérémonie de remise des prix.