Madagascar: Lutte contre le blanchiment - Le pays participe à la réunion initiée par la SADC

Les hauts fonctionnaires des ministères en charge des Finances et de l'Investissement des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunissent cette semaine à Victoria Falls, au Zimbabwe. A cette occasion une série de rencontres stratégiques est initiée par le secrétariat de cette organisation régionale pour renforcer l'intégration financière dans la région et à consolider la stabilité macroéconomique.

Madagascar participe activement à cette rencontre régionale d'envergure, à travers la présence du directeur général du Trésor public malgache. Ce dernier prend part aux travaux aux côtés de ses homologues de la région, afin de faire progresser les priorités partagées en matière de développement économique et financier. Parmi les principaux points à l'ordre du jour figurent l'opérationnalisation du Fonds de développement régional de la SADC, la durabilité du mécanisme de préparation et de développement des projets (PPDF), la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que l'adhésion aux protocoles et instruments juridiques de la SADC.

Les discussions se sont élargies, depuis hier mardi 10 juin, à une réunion conjointe avec les hauts responsables des banques centrales de la région. Selon les informations fournies par le secrétariat de la SADC, ces échanges s'articulent autour de plusieurs axes clés notamment l'évaluation des conditions macroéconomiques régionales, l'analyse des performances économiques des États membres et l'avancement des objectifs de convergence macroéconomique. Ces dialogues, essentiels pour promouvoir une stabilité économique durable et une intégration accrue des marchés financiers, témoignent de l'engagement constant de la SADC en faveur d'une économie régionale résiliente, inclusive et harmonisée.

Les conclusions de cette réunion conjointe viendront alimenter les documents de travail qui seront soumis à l'appréciation des ministres en charge des Finances et de l'Investissement ainsi qu'aux gouverneurs des banques centrales des pays membres, lors de leur session prévue se tenir demain jeudi 12 juin 2025.