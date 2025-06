Madagascar: Programme « Les Voix du Vivant » - Vers la démocratisation de la diversité des savoirs

Le programme « Les Voix du Vivant », porté par l'Antenne Océan Indien de la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie a été officiellement lancé récemment. Cette initiative vise à faire dialoguer démocratie, savoir scientifique et enjeux environnementaux, dans une perspective profondément ancrée dans les réalités de notre région.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique bénéficiera de ce programme qui permet le soutien des dynamiques de recherche-action qui en découlent et qui facilite l'articulation entre les chercheurs, le monde associatif et les décideurs publics.

Des colloques scientifiques répondant à la société, la biodiversité, l'innovation vont avoir lieu dans toutes les Universités de Madagascar, dont les thématiques seront choisies par les acteurs correspondants. Le programme a pour ambition de contribuer à inscrire durablement la question du vivant comme une composante substantielle et structurante des parcours démocratiques en Afrique.

« Les Voix du Vivant » constituent à ce titre un projet ayant comme ambition de bâtir des synergies, des convergences et des complémentarités entre les recherches, la mise à débat de nouvelles idées pour une action publique innovante intergénérationnelle. « C'est un programme qui vise à démocratiser la diversité des savoirs, des expériences, et des pratiques sur les vivants et pour les vivants », selon la Professeure Ramisandrazana Rakotoariseheno, historienne et anthropologue.