Madagascar: Assemblée nationale - Rencontre tendue entre les députés et la ministre de l'Economie et des Finances

Alors que la tension semble monter d'un cran face au contexte socio-économique qui prévaut dans le pays, la ministre de l'Economie et des Finances a rencontré les députés, hier, avant le face-à-face entre ces derniers et les membres du gouvernement ce 12 et 13 juin.

Comme prévu, la rencontre entre les élus de l'Assemblée nationale et la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, à huis-clos, sans présence médiatique, s'est bel et bien tenue, hier à l'hémicycle de Tsimbazaza. Alors que des sources auprès de l'Assemblée nationale a indiqué que « le CIAD, la situation des conseillers techniques des députés mais aussi certains droits des députés qui ont été déjà validés par la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) depuis près d'un an et la Loi de Finances Rectificative », constituaient les principaux objets de la rencontre. En marge, la ministre a préféré ne pas donner d'explications. « On m'a convoqué à l'Assemblée nationale pour une séance à huis clos et c'est à ceux qui ont pris cette initiative de donner les détails ».

Règlement intérieur

Sur les ondes de l'AZ Radio, le député d'Ambatondrazaka a soutenu que « la tenue de cette séance à huis clos n'est pas conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui exige qu'une telle décision soit prise durant une séance plénière ». Selon ses explications, les élus de la Chambre basse ne sont même pas au courant de l'existence de cette rencontre. Pourtant, des députés ont été présents à Tsimbazaza, bien que certains, comme Fidèle Razara Pierre, étaient absents. L'élu Firaisankina a même avancé que l'objet de discussion dans ce genre de rencontre ne doit pas être dévoilé au grand public. Selon toujours ses explications, l'initiative pourrait venir de l'Exécutif qui a tant de choses à expliquer face à la conjoncture qui prévaut actuellement dans le pays.

Insatisfaction

Quoi qu'il en soit, d'après toujours notre source, près de 90% des élus de la chambre basse ont pris part à la séance à huis clos d'hier. « Des députés du groupe Firaisankina ont également participé à la rencontre », nous a-t-on indiqué. Les députés ont fait part de leur insatisfaction par rapport aux réponses avancées par la ministre de l'Economie et des Finances. Quoi qu'il en soit, cette situation promet déjà un face-à-face tendu entre les membres du gouvernement et les députés qui devrait se tenir demain. D'autant plus qu'après la menace de motion de censure qui circulait à Tsimbazaza, certains signes de tensions apparaissent également au sein de la majorité présidentielle qui montre une solidarité de façade.