Ile Maurice: La demande de remise en liberté du sergent Plaiche débattue aujourd'hui

La Cour examinera sa demande de remise en liberté sous caution aujourd'hui dans le cadre d'une affaire de conspiration présumée visant à entraver le cours de la justice. Le sergent de police Plaiche, affecté au poste de Rivière-des-Anguilles, était présent, hier, à l'IT Unit des Casernes centrales, accompagné de son avocat Me Assad Peeroo. Son téléphone portable a été examiné par les enquêteurs.

Arrêté dimanche, il a été interrogé lundi sous une accusation provisoire de conspiracy, après avoir été impliqué dans un incident troublant : il aurait fourni son téléphone personnel à un détenu britannique afin que celui-ci puisse passer un appel depuis sa cellule.

Les faits remontent au jeudi 5 juin. Ce jour-là, vers 16 h 15, un inspecteur, intrigué par une voix en anglais provenant d'une cellule, y a découvert le Britannique Robert John McGregor, arrêté fin mai pour trafic de drogue, en pleine conversation téléphonique. Ce dernier tenait également un épais document en main. Interrogé, le constable en poste dans le couloir a affirmé que le téléphone avait été donné par le sergent Plaiche. Ce dernier a reconnu les faits, évo- quant un geste «humanitaire» : «Mo finn donn li mo portab pou li koz ek so madam pou get so avoka.»

Mais ce geste, en apparence compatissant, constitue une grave infraction. L'enquête, menée par la Criminal Investigation Division de Rivière-des Anguilles, a aussi révélé la présence d'un document de 13 pages, prétendument émis par l'ambassade britannique, en possession du détenu. Ce document a été saisi pour examen. L'affaire s'inscrit dans une enquête plus large, démarrée avec l'arrestation de McGregor et de deux autres Britanniques, le 24 mai à l'aéroport. Grâce à une livraison surveillée organisée après l'interpellation du premier suspect, la police a pu arrêter McGregor et un complice dans un hôtel, où d'importantes sommes d'argent en devises étrangères ont été découvertes après la saisie de cannabis d'une valeur estimée de Rs 5,9 millions sur un de ses amis lors d'une fouille à l'aéroport.