Ile Maurice: Le procès renvoyé au 19 juin pour absence de deux témoins

Le procès du meurtre du chauffeur de taxi Beesessar Coonjan, tué à Camp-de-Masque en mars 2020, s'est poursuivi en cour d'assises, hier. Un des trois témoins (tous des policiers ayant travaillé le dossier) manquant à l'appel à l'audience de lundi s'est présenté et a pu confirmer des éléments de l'enquête et être contreinterrogé par les avocats de la défense des trois accusés, Sivapragassen Somadoo, Ryan Winsley Donovan Baya et Seeneevassen Paniken.

Or, deux autres témoins, soit les nos 11 et 13, manquaient toujours à l'appel. Les raisons avancées par le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) sont que l'un d'eux étant malade et l'autre ayant quitté la force policière, ils n'ont pu être présents en cour hier. Le juge Pravin Harrah a alors décidé que ce procès ne pouvait avancer qu'avec leurs témoignages, jugés cruciaux. Il a donc renvoyé la continuation du procès aux 19 et 20 juin prochains.

Lundi, Sivapragassen Somadoo a plaidé coupable d'assassinat, tandis que ses coaccusés, Seeneevassen Paniken et Ryan Winsley Donovan Baya, ont sollicité une requalification des charges en homicide involontaire. Leurs avocats respectifs ont plaidé pour des circonstances atténuantes.

Pour rappel, Coonjan Bissessar, 50 ans, avait été retrouvé mort dans son taxi, étranglé avec un câble, deux jours après sa disparition. Les trois hommes, des habitants de Saint-Julien-d'Hotman, lui auraient volé de l'argent avant de l'éliminer pour éviter toute dénonciation.