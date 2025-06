Tunisie: Décès du réalisateur tunisien Ali Abidi

Le réalisateur et universitaire tunisien Ali Abidi est décédé ce mardi soir à l'âge de 75 ans.

Né le 10 février 1950 à Redeyef, Ali Abidi avait obtenu un master en réalisation cinématographique à Bucarest. Il a marqué plusieurs générations d'étudiants en enseignant dès 1981 dans les universités tunisiennes, où il a dispensé des cours sur l'esthétique, l'écriture cinématographique et l'analyse des textes dramatiques.

Auteur engagé, il laisse derrière lui deux ouvrages : Écrits sur la critique et le théâtre tunisien (1992) et À propos de... ou la quête de l'âme cachée (2004). Il avait également achevé une étude inédite intitulée De la parole à l'image, explorant les passerelles entre littérature et cinéma.

Ali Abidi a réalisé plusieurs œuvres marquantes, dont quatre courts-métrages : L'Histoire de l'Histoire (1982), Lettre à Bachir Khraief (1986), Cinéma de Kélibia ou le cinéma alternatif (1986) et Il était une fois (1992). Il est également l'auteur de trois longs-métrages : Barq al-Layl (1990), Redeyef 54 (1997) et L'Ombara (2007), qui témoignent de son regard engagé et de sa sensibilité artistique.

Paix à son âme.