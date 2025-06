Ile Maurice: 150 recteurs mobilisés dans un atelier sur la criminalité financière

Hier matin, le Mauritius Revenue Authority Integrated Customs Clearance Centre a accueilli un atelier de travail inédit sur le thème Preventing Financial Crimes: The Role of Rectors. Organisé par la Financial Crimes Commission (FCC) en partenariat avec le ministère de l'Éducation, l'événement a rassemblé recteurs, zone directors et assistant directors du ministère de l'Éducation ainsi que des figures de la lutte contre la corruption et des personna- lités de haut rang. Parmi les invités d'honneur, figuraient Dharam Gokhool, président de la République, Aneeta Ghoorah, Ombudsperson for Children, Virginie Lennon, commissaire de la FCC, ainsi que Laura Jaymangal, directrice exécutive de Transparency Mauritius.

Le président de la République, Dharam Gokhool, a affirmé que «nous ne pouvons pas tolérer la corruption dans notre société. Le gouvernement déploie tous les efforts possibles pour lutter contre les crimes financiers sous toutes leurs formes, notamment ceux liés à la drogue - une réalité qui doit nous éveiller collectivement». Il a souligné que la corruption persiste dans notre société et que l'éducation joue un rôle clé dans le changement des mentalités. «Avec les éducateurs, nous avons la responsabilité collective de transformer la culture chez les enfants, d'instaurer une boussole morale, de former des leaders éthiques et de changer la mentalité de notre jeunesse.» Il a aussi lancé un appel aux médias : «Je les encourage à mettre davantage en avant les bonnes nouvelles, au lieu de se concentrer principalement sur les mauvaises.» Il salue également le travail accompli par le directeur général par intérim de la FCC, Titrudeo Dawoodarry, pour les efforts considérables entrepris depuis janvier. «Cet atelier favorisera une campagne de prévention contre la corruption et visera à intégrer ces valeurs dans le cursus éducatif des jeunes.»

Dans son discours d'ouverture, Titrudeo Dawoodarry, directeur général par intérim de la FCC, a rappelé l'ampleur des défis à relever : Rs 50 milliards de fonds publics font actuellement l'objet d'enquêtes et 48 personnes ont déjà été arrêtées depuis janvier, dont un suspect pour financement du trafic de drogue - une première sous l'article 45(2) de la FCC Financing of Drugs Act. Face à la montée des crimes financiers et la vulnérabilité des jeunes face à la drogue, Titrudeo Dawoodarry a insisté sur le rôle déterminant des écoles : «Les écoles ne sont pas à l'abri. C'est par l'éducation que nous pourrons inverser la tendance.»

Depuis 2003, la FCC mène des campagnes d'intégrité dans les collèges. Aujourd'hui, avec la mise en oeuvre d'un Integrity-Led Campaign, l'ambition est claire : faire des établissements scolaires des bastions de valeurs éthiques. Un appel fort a ainsi été lancé aux recteurs pour qu'ils s'impliquent activement dans l'élaboration d'un plan d'intégrité scolaire, avec l'appui des ressources et outils développés par la FCC. L'atelier marque une nouvelle ère de collaboration entre l'éducation et la lutte contre les crimes financiers - une alliance pour l'avenir.

Aneeta Ghoorah, Ombudsperson pour les enfants, a exprimé le souhait que cet atelier soit étendu à Rodrigues et à Agaléga pour garantir une formation complète et inclusive. «Nous avons réellement besoin de ce type d'atelier», a-t-elle déclaré, précisant avoir été témoin de cas de mauvaise gestion et de dilapidation des fonds de la PTA (Parents-Teachers Association), ainsi que de situations de fraude dans certaines écoles. «Il est essentiel d'apprendre à gérer les finances scolaires de manière responsable.» Elle a souligné l'importance d'inculquer des valeurs solides aux éducateurs et aux enfants dès le plus jeune âge. «C'est dans cette optique qu'une formation dédiée aux enseignants et aux élèves est essentielle pour transmettre les principes d'intégrité, d'éthique et de responsabilité.»

L'école, en tant que pilier de la société, joue un rôle fondamental dans le développement moral et civique des citoyens de demain. À travers des ateliers, des discussions interactives et l'intégration de modules sur l'honnêteté et la transparence dans le programme scolaire, cette formation vise à sensibiliser les jeunes à l'impact de la corruption et à les encourager à adopter un comportement exemplaire. Cette initiative permettra non seulement de créer une culture d'intégrité dès l'enfance, mais aussi de bâtir une société plus juste et équitable à long terme. Les enseignants, en tant que modèles, recevront également les outils nécessaires pour transmettre ces valeurs de manière concrète et adaptée.