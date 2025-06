Ile Maurice: De critiques à un nouveau compromis pour les billets au départ de Rodrigues

Après de vives critiques concernant les difficultés d'accès aérien entre Rodrigues et Maurice, un compromis a finalement été trouvé entre le chef commissaire de Rodrigues Franceau Grandcourt et la direction d'Air Mauritius. Rappelons qu'au mois de mai, Lawrence Meyepa, habitant engagé de Rodrigues, avait interpellé le Premier ministre Navin Ramgoolam à travers une lettre ouverte.

Dans ce courrier, il tirait la sonnette d'alarme sur les difficultés persistantes liées à la desserte aérienne entre Rodrigues et Maurice. Il y pointait notamment une «pénurie chronique de sièges», un «nombre insuffisant de rotations» et un «état préoccupant de la flotte» assurant la liaison. Tout en reconnaissant les contraintes auxquelles fait face Air Mauritius, il relayait la frustration croissante des Rodriguais et appelait à des mesures concrètes pour garantir un accès aérien plus fiable et pérenne.

La récente politique, qui imposait aux passagers de fixer leur date de retour dès l'achat du billet et sanctionnait toute modification ultérieure par une pénalité de Rs 800, contre Rs 500 auparavant, avait également suscité de vives réactions. Cette mesure avait été jugée injuste par le chef commissaire adjoint Johnson Roussety sur sa page Facebook. «Il est inacceptable que les contraintes logistiques ou financières de la compagnie soient transférées aux usagers les plus vulnérables. Il est urgent de revoir cette mesure injuste et d'introduire une politique adaptée aux besoins réels des Rodriguais.»

La direction d'Air Mauritius avait apporté des éclaircissements aux préoccupations des Rodriguais, en précisant, entre autres, les limitations des billets «Open», en réaffirmant sa priorité envers les passagers les plus vulnérables, et en annonçant le remplacement de ses ATR 72-500 par des ATR 72-600 au cours de l'année.

Accord hybride

Finalement, à l'issue d'une réunion tenue le 5 juin entre Franceau Grandcourt et la compagnie aérienne, un «accord hybride» a été conclu, en vigueur depuis le 9 juin. Ce compromis entre ce qui était applicable dans le passé et les nouvelles mesures proposées par Air Mauritius s'applique uniquement aux billets au départ de Rodrigues. Quant aux billets émis depuis Maurice, ils demeurent soumis aux conditions en vigueur.

La réservation ferme devient obligatoire pour le trajet Rodrigues- Maurice. En revanche, le trajet retour (Maurice-Rodrigues) pourra rester ouvert, sans limite de temps pour confirmation, à condition que la date de retour soit inférieure à un an. Une première réservation du trajet retour sera gratuite, mais tout changement ultérieur entraînera une pénalité réduite de Rs 500.

Les exceptions prévues par la «compassion policy» d'Air Mauritius -- notamment pour les passagers devant se rendre à Maurice pour des soins médicaux ou pour les membres de la famille immédiate d'une personne décédée - restent en vigueur, sous réserve de la disponibilité des sièges.

Ce nouvel arrangement vise à répondre aux besoins particuliers des Rodriguais tout en aidant la compagnie à maîtriser ses pertes. La compagnie aérienne a indiqué que, durant l'exercice 2023-2024, plus de 5 000 sièges sont restés inoccupés sur la liaison Maurice-Rodrigues - soit l'équivalent d'environ 80 vols vides par an - un seuil déjà dépassé au début de 2025. Après une perte de Rs 143 millions en 2023-2024, une perte de Rs 253 millions est à prévoir pour 2024-2025.