Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer prend sa revanche

On prévoyait un duel entre Alexandre Mayer (Foran CT) et Tristan Hardy (FFSC-KFC) pour la gagne dans la Snowy Maiden Race, dimanche. Il a bien eu lieu. Le premier nommé battu le 1er juin par le second à Pétrin, a pris sa revanche en s'imposant au sprint final à Belle Vue.

Mais le grand animateur de cette course longue de 113 km qui se déroulait principalement dans le nord et l'est de l'île, a été sans conteste Hanson Matombé. Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC a attaqué sur l'autoroute du nord peu après le départ à Belle Vue. A Goodlands, il possédait environ 30 secondes d'avance sur le peloton. Un écart qui devait rester stable jusqu'à qu'il soit repris à Haute Rive.

C'est Toréa Célestin qui a imprimé le pas au début de la montée de Pont Bon Dieu devant Tristan Hardy, Alexandre Mayer, Thomas Harel et Jérémie L'Aiguille. 📸 © Krishna Pather

Le Flacquois n'allait pas se décourager parce qu'à Roches Noires, il tenta sa chance de nouveau accompagné de son coéquipier Jahmie Louis cette fois. Le duo allait prendre progressivement ses distances de leurs poursuivants pour compter 45 secondes d'avance à Poste Lafayette. Puis, à Belle Mare l'écart était monté à 1:09. Il devait resté plus ou moins le même jusqu'au demi-tour au rond-point d'Anahita ou il se chiffrait à 58 secondes. Au deuxième passage à Belle Mare, il n'était plus que de 45 secondes. A Constance, les deux fuyards étaient rejoints par cinq coureurs, Alexandre Mayer, Tristan Hardy, Thomas Harel (FFSC-KFC), Toréa Célestin (VCJCC-Palco) et Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation). Matombé tenta une nouvelle échappée, se trompa de chemin, fit demi-tour et revint sur le groupe avant d'attaquer de nouveau. Il fut vite repris cette fois.

A Petite Retraite, alors que les faux-plats montants se succédaient, Jahmie Louis se faisait distancer. Peu de temps après, Matombé lâcha prise à son tour.

Hanson Matombé (à dr.) et Jahmie Louis ont fait un bon bout de chemin ensemble... 📸 © Krishna Pather

On arriva bientôt à Belvédère avant de tourner à droite pour aborder le plat de résistance du jour : la montée de Pont Bon Dieu. C'est Toréa Célestin qui se mit en tête du groupe pour imprimer le train. Par la suite, c'est Tristan Hardy qui prit le relais. L'Aiguille qui était à bloc depuis un moment, ne pouvait plus soutenir la cadence alors que l'on entamait la partie la plus pentue de la bosse.

Un peu plus loin, Célestin accéléra, mais Mayer répondit tout de suite et prit un peu d'avance sur ses compagnons. Alors que Célestin et Harel s'accrochaient comme ils pouvaient, Hardy se mit à chasser Mayer au train. Dans la partie de plat à Salazie, il parvint à faire la jonction.

Les coureurs écoutant les dernières consignes avant de prendre le départ... 📸 © Krishna Pather

De ce fait, Mayer et Hardy entamèrent la descente de La Nicolière ensemble. Après une descente bien maîtrisée, les deux coureurs possédaient déjà plus de 45 secondes d'avance sur les poursuivants.

Tristan Hardy tente de surprendre Alexandre Mayer avec une attaque à Piton. 📸 © Krishna Pather

Dans la dernière partie de course entre The Mount et Piton, les deux adversaires tentaient plusieurs attaques mais sans succès. C'est donc dans la route privée de Terra à Belle Vue que Mayer, plus rapide, fit la différence au sprint face à Hardy qui s'offrait une belle deuxième place et la victoire chez les juniors. Jérémie L'Aiguille complète le podium à 1:35.

Hanson Matombé a fait preuve d'une grande combativité. Le coureur du FFSC-KFC a placé sa premiere attaque dès les premiers kilomètres de course.

Impressions Alexandre Mayer (vainqueur) :

«Pour moi, l'objectif est de m'entraîner assez dur parce qu'il y a les championnats nationaux qui arrivent. La semaine dernière, j'ai couru un peu stupidement mais c'était surtout pour faire des efforts. Cette fois (dimanche), j'ai fait pas mal d'efforts aussi. Je savais que Tristan (Hardy) était en forme. En plus, le FFSC-KFC avait un coureur devant depuis le début (Hanson Matombé). Donc, Tristan était tranquille dans les roues. Je savais que c'est lui qui allait être le plus dur dans Pont Bon Dieu. J'ai réussi à le décrocher mais j'ai manqué un peu de jus par la suite et il est revenu. Du coup, j'ai attendu le sprint. C'est un parcours dur mais pas très sélectif. Toutefois, sur la fin, tout le monde était un peu fatigué. Il y avait beaucoup de vent. La course sur route des championnats de Maurice va être difficile. Je pense que je serai très surveillé et ca va se jouer à la pédale. C'est un objectif même si je ne fais pas une fixation dessus.»

Tristan Hardy (deuxième) :

«C'était une autre bonne course pour moi. Avec Hanson (Matombé) qui est parti échappée au début. Les autres devaient rouler, principalement Alex (Mayer). Il a été rejoint par Jahmie (Louis) après et ils ont bien roulé. Ils avaient une minute d'avance jusqu'à Belle Mare et là je me ravitaillais et Alex est sorti. J'ai du bouché le trou. J'ai un peu paniqué. Dans Pont Bon Dieu, Toréa (Célestin) a mis le pas et j'ai essayé de partir et j'ai pas pu. Ensuite, Alex m'a contré et je n'ai pas prendre l'attaque mais j'ai gardé mon pas et je suis revenu au train avant La Nicolière. On a fait la descente à une bonne vitesse et par la suite Alex et moi on s'est attaqué à de nombreuses reprises mais c'est au sprint qu'il a fait la différence. Ça fait du bien au moral et c'était un bon entraînement en vue des championnats de Maurice.»

Résultats

Élite/Open/U19 (114 km)

1.Alexandre Mayer (Foran CT) 2h42:23 ; 2. Tristan Hardy (FFSC-KFC) m.t ; 3. Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 2h43:58 ; 4. Thomas Harel (FFSC-KFC) m.t ; 5. Denito Justine (FFSC-KFC) 2h49:30

Élite/Open 2 (114 km)

1.Alexandre Mayer (Foran CT) 2h42:23 ; 2. Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) 2h49:31 ; 3. Hanson Matombé (FFSC-KFC) 2h49:41

U19 (113 km)

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC) 2h42:23 ; 2.Thomas Harel (FFSC-KFC) 2h43:58 ; 3. Denito Justine (FFSC-KFC) 2h49:30

Open 3 (113 km)

Jérémie L'Aiguille (VCP-Terra Foundation) 2h43:58 ; 2. Julien Cornette (BRSC) 2h49:30 ; 3. Luacs Froget (MRSC-ENL) m.t

Master 1 (68 km)

1.Mike Chong Chin (PLMCC-Ideco) 1h46:25 ; 2. Lindsay Gourdin (PLMCC-Ideco) 1h47:43 ; 3. Cédric Passée (UCRH) 1h48:39

Master 2 et 3 (68 km)

1.Hein Kruger (MRSC-ENL) 1h47:43 ; 2. Christophe Harel (MRSC-ENL) 1h48:12 ; 3. Jean-Claude Chelin (FFSC-KFC) 1h48:41

Access (68 km)

1.Miguel Lerace (PLMCC-Ideco) 1h47:23 ; 2. Samuel Paris (VCP-Terra Foundation) 1h48:39 ; 3. Émilien Modeliar (VCP-Terra Foundation) m.t

U17 (68 km)

1.Léo David (FFSC-KFC) 1h46:25 ; 2. Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC) 1h46:30 ; 3. Miguel Pharmasse (VCJCC-Palco) 1h47:43

Féminine plus de 17 ans (68 km)

1.Julie Staub (FFSC-KFC) 1h51:54