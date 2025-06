Ile Maurice: «Jan Palach», «Curepipe Road», «Victoria» - ne débaptisez pas notre mémoire

«On ne renomme pas l'Histoire» : c'est en substance le message transmis au ministre des Transports terrestres par l'association SOS Patrimoine en Péril, inquiète des récents changements de nom de plusieurs stations du Metro Express. Dans une lettre envoyée le 29 avril, le vice-président de l'association,Christophe Le Roux, plaide pour la préservation de toponymes porteurs de mémoire collective.

Les cinq stations concernées - Victoria Urban Terminal, Curepipe Central, Curepipe North,VandermeerschetRose Hill Central- auraient, selon l'association, été rebaptisées au détriment de leurs noms d'origine :Central Victoria,Jan Palach,Curepipe Road,Cascade Halt et Cardinal Jean Margéot. Des appellations ancrées dans l'histoire sociale, culturelle et politique de Maurice. «Ces stations ont longtemps fait partie intégrante du tissu économique et social de leurs régions respectives», rappelle la lettre. Et d'ajouter : «Elles sont liées à des personnages ou à des événements marquants qui ont façonné notre identité, à la fois locale et nationale.»

Le risque, selon SOS Patrimoine en Péril ? Que ces modifications effacent progressivement la conscience historique du grand public. Les noms originaux jouent un rôle pédagogique essentiel, estime l'association, en rappelant aux citoyens - jeunes et moins jeunes - les racines de leur environnement urbain. Bien que l'association reconnaisse le droit du ministère de renommer des infrastructures publiques, elle insiste pour que la portée historique de ces noms soit prise en compte de manière prioritaire dans tout processus décisionnel.

Autre point soulevé : la prolifération du mot*«Central»* dans les nouvelles désignations. Actuellement, Maurice ne compte que trois monuments historiques portant ce qualificatif : le Central Market, le Central Post Office et les Casernes centrales. Selon l'association, en ajouter d'autres risque de semer la confusion. Une station ne peut pas être simplement «centrale» par défaut :«Il ne peut y avoir qu'une seule Central Station le long du tracé et c'est Victoria Station, comme cela a toujours été le cas dans l'histoire ferroviaire mauricienne.»

Enfin, SOS Patrimoine en Péril sollicite une rencontre avec le ministère pour approfondir la réflexion autour de cette question et proposer d'éventuelles alternatives. Un appel à la concertation, mais surtout un plaidoyer passionné pour la protection du patrimoine immatériel, à l'heure où l'urbanisme moderne et les stratégies de branding menacent parfois de reléguer l'histoire au second plan.