Madagascar: Basketball - 3x3 - Les Ankoay de 3x3 affûtent leurs armes en Serbie

La Fédération malgache de basketball (FMBB) joue la carte de la rigueur pour préparer les Ankoay à la Coupe du monde 3x3, prévue du 23 au 29 juin à Oulan-Bator, en Mongolie. Dans le cadre de cette préparation intensive, les quatre membres de l'équipe nationale masculine se sont envolés samedi dernier pour la Serbie, où ils entament un stage de haut niveau.

Livio Rocheteau Ratianarivo, Elly Randriamampionona, Arnol Jean Alpha Solondrainy et Anthony Rasolomanana s'entraînent durant deux semaines à l'académie de Novi Sad, centre de référence du basketball 3x3 en Europe. Ce n'est pas une première pour les Ankoay. En 2023 déjà, ce même lieu avait servi de camp de base avant leur participation à la Coupe du monde de Vienne.

«L'équipe nationale masculine a quitté Antananarivo samedi pour la Serbie. Nos joueurs y bénéficieront de 15 jours de préparation physique et technique, ponctués de matchs amicaux de haut niveau. Ils rejoindront directement Oulan-Bator le 21 juin», confirme Pascal Rasaony, responsable communication de la FMBB.

L'académie 3x3 de Novi Sad, créée en 2020, est devenue un passage quasi obligatoire pour les nations qualifiées à la Coupe du monde. Située à 90 km de Belgrade, elle est réputée pour sa méthode d'entraînement intensive et son exigence tactique.

En 2023, les Ankoay avaient surpris le monde du 3x3 en battant la France 21-20 lors de leur troisième match de Coupe du monde. Une performance qui avait confirmé leur montée en puissance sur la scène internationale.

Depuis leur premier sacre continental, les Ankoay enchaînent les compétitions de haut niveau : World Tour Master, Wuxi Challenger, Shanghai World, et plus récemment la 3x3 FIBA Champions Cup en mars dernier à Bangkok. Désormais, ils ne sont plus des outsiders, mais des adversaires à prendre très au sérieux.

« C'est un centre où les meilleurs joueurs et les plus grandes équipes viennent se former. Ce stage en Serbie va nous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et d'élever notre niveau de jeu », explique Livio Rocheteau Ratianarivo, capitaine de la sélection nationale.

Après leur sacre continental à domicile, les équipes masculine et féminine des Ankoay défendront seules les couleurs de l'Afrique lors de cette Coupe du monde en Mongolie. Le compte à rebours est lancé.