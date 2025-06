Madagascar: Motocross mondial junior - Jeremy Rakotoarimanana en lice à Romagné

Sans précédent. Madagascar aura un représentant au championnat du monde de motocross dans la catégorie des juniors. Le mondial des jeunes se déroulera les 5 et 6 juillet à Romagné, en France. Le jeune pilote Jeremy Rakotoarimanana, âgé de 16 ans, est engagé dans la catégorie 125cc. Il pilotera une KTM 125 SX avec « 50 » comme numéro de course.

Dans son palmarès, Jeremy, en compagnie de Sincère Leung Yen, avait remporté le titre de champion d'Afrique par équipe catégorie MX 125cc en fin octobre 2024 à Marrakech, au Maroc. Il a également été champion national en 85cc en 2023. Il s'est déjà rendu sur le circuit durant les vacances de Pâques pour préparer la course et se familiariser avec le circuit. Sa préparation a commencé depuis trois mois malgré quelques bobos, mais tout est actuellement rentré dans l'ordre. Il s'entraîne principalement à réaliser des tours chronométrés et des manches de 25 minutes.

La délégation malgache, composée de son père Tovo Rakotoarimanana et de Goss Hermann, son mécanicien et aussi son coach, quittera le pays le 29 juin. Jeremy va encore effectuer un stage de perfectionnement les 1er et 2 juillet afin de peaufiner quelques réglages sur le pilotage et sur la moto.