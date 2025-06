Algérie: Tentative de suicide devant le ministère de la Justice - 4 individus placés en détention provisoire

Alger — Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'Hamed (cour d'Alger) a ordonné, mardi, le placement de quatre (4) individus en détention provisoire et d'un cinquième sous contrôle judiciaire pour leur implication dans l'affaire de la tentative de suicide du dénommé Zagout Fouzi devant le siège du ministère de la Justice, indique un communiqué du parquet près le même tribunal.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale et suite à l'enquête préliminaire ouverte concernant l'affaire de la tentative de suicide du dénommé Zagout Fouzi devant le siège du ministère de la Justice, le parquet près le tribunal de Sidi M'Hamed informe l'opinion publique que l'approfondissement de l'enquête par la police judiciaire sur les faits et leurs circonstances a permis d'identifier un groupe criminel organisé qui a planifié des actes subversifs en se répartissant les rôles, avant de filmer et de diffuser la scène sur les réseaux sociaux pour porter atteinte à l'ordre public et au bon fonctionnement des institutions", précise le communiqué.

L'enquête préliminaire a "permis l'arrestation des cinq (5) individus composant ce groupe" et "révélé l'existence de contacts entre l'individu qui a filmé la tentative de suicide et des individus se trouvant à l'étranger", selon la même source, qui précise que "l'individu ayant filmé la scène possède plusieurs comptes bancaires et a vécu, pendant deux ans, dans un pays étranger".

"Il a aussi été établi que cet individu a reçu des virements sur son compte postal provenant de tierces personnes", poursuit le communiqué.

"A la lumière de ces éléments et face à la gravité de ces faits à caractère subversif, le dossier a été transféré à la section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational près le tribunal de Sidi M'Hamed, qui a ouvert une information judiciaire, en date du 10 juin 2025, pour actes subversifs par entrave au fonctionnement des institutions, mise en danger de la vie et de l'intégrité physique d'autrui, diffusion volontaire de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public et abus de fonction", selon la même source.

"Après leur comparution devant le juge d'instruction, ce dernier a ordonné le placement de quatre (4) d'entre-deux en détention provisoire et du cinquième sous contrôle judiciaire", conclut le communiqué.