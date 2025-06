Congo-Kinshasa: Le Gouvernement lance un ambitieux projet pour renforcer la protection de l'enfant

Le Gouvernement congolais, en partenariat avec le Canada et l'UNICEF, a lancé officiellement, lundi 09 juin, à Kinshasa un projet d'envergure dédié au renforcement des systèmes de protection de l'enfance dans le pays.

D'une durée de six ans, cette initiative bénéficie d'un financement de 12 millions de dollars canadiens octroyés par le gouvernement du Canada. Elle s'inscrit dans un engagement commun visant à transformer les conditions de vie des enfants les plus vulnérables à travers des actions ciblées, efficaces et durables.

Selon un communiqué conjoint des trois parties, la RDC fait face à une crise de protection de l'enfance sans précédent. Les chiffres sont alarmants : près de 90 % des enfants auraient subi au moins une forme de violence, et 13 % seraient victimes des pires formes de travail des enfants. Les violences sexuelles, quant à elles, concernent principalement les filles, avec une proportion inquiétante de mariages et de grossesses précoces, avant l'âge de 18 ans.

Cette situation dramatique s'enracine dans des facteurs structurels profonds, parmi lesquels la pauvreté chronique, les conflits armés persistants et des formes multiples de stigmatisation sociale.

Le projet sera déployé dans trois grandes villes congolaises (Kinshasa, Lubumbashi et Bunia), choisies pour leur forte exposition aux risques liés à l'enfance. Ces zones urbaines connaissent une augmentation marquée du phénomène des "enfants de la rue", amplifié par une croissance démographique rapide et un accès limité aux services sociaux de base.

L'initiative repose sur une approche intégrée visant à renforcer durablement les systèmes de protection.

Trois axes majeurs ont été définis :

Le renforcement des capacités gouvernementales, pour une meilleure gouvernance en matière de protection de l'enfance.

L'implication active des communautés et des familles, en tant qu'acteurs clés de la prévention et de la détection des abus.

Le développement et l'amélioration des services de prise en charge, afin d'assurer une réponse efficace aux besoins des enfants victimes de violences ou en situation de vulnérabilité.

Le partenariat entre la RDC, le Canada et l'UNICEF marque un tournant important dans la lutte pour les droits de l'enfant. Il porte l'espoir d'un avenir plus sûr, plus digne et plus équitable pour les enfants congolais.