Congo-Kinshasa: BCNUDH - Communiqué de Presse - Note Mensuelle AVRIL 2025

communiqué de presse

Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et analyse les tendances y relatives.

Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme documentées.

Pendant le mois d'avril, le BCNUDH a documenté 547 violations et atteintes aux droits humains sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 551 violations et atteintes documentées au cours du mois de mars 2025.

La proportion des violations et atteintes documentées dans les zones en conflit est de 84%, les provinces du Nord-Kivu (309 violations et atteintes), du Sud-Kivu (87) et de l'Ituri (59) ayant été les plus affectées.

Comme pour le mois précèdent, la majorité des violations et atteintes sont attribuables aux membres de groupes armés (71%) avec le M23/RDF (195), les Wazalendo (56), la Coopérative de développement du Congo CODECO (30) et les différentes factions Mai-Mai (30), comme principaux acteurs. Les agents de l'Etat ont commis 29% des violations des droits de l'homme, notamment attribuables aux militaires des FARDC (65) et aux agents de la PNC (60).