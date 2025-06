Afrique: Le football africain, tend-il vers sa meilleure performance ?

L'excitation est à son paroxysme après la victoire du Sénégal contre l'Angleterre (3-1), qui a eu lieu le 10 juin, ressemblant à celle d'une coupe du monde. En battant le pays de Harry Kane sur leur propre terrain, cette équipe africaine envoie clairement un « signal fort » sur ce que vise le foot africain .

Ismaïla Sarr , Habib Diarra et Cheikh Sabaly ont répondu avec brio à l’ouverture du score signée Harry Kane.

Il faut dire que celui qui a remplacé Aliou Cissé prend son rôle de bras ferme. Pour Pape Thiaw, nouveau sélectionneur sénégalais, il est bien clair que « l'objectif était de ne pas perdre ». Alors que son prédécesseur avait élevé les standards en gagnant la Coupe d’Afrique des Nations en 2022, il est évident que celui-ci vise à établir le drapeau sénégalais au plus haut niveau du football.

Par ailleurs, si des exploits se font au Sénégal, il n’en demeure pas moins pour la Centrafrique o ù les footballeurs sont dans une situation de grève pour « des primes non payé e s, des soins de santé non pris en charge ». Dans la foulée des dires de la Fédération centrafricaine de football, elle dénonçait une « mutinerie » insufflée par certains joueurs et l’annulation du match amical prévu contre la Tunisie, les joueurs, notamment de la diaspora, ont publié à leur tour un communiqué pour donner leur version.

Ledit communiqué indique que « depuis plusieurs mois, nous faisons face à des ingérences répétées et à des promesses non tenues concernant les primes de match qui nous sont dues. Malgré nos efforts constants pour hisser haut les couleurs de notre pays, les engagements pris par le Président de la Fédération et le Ministre des Sports n’ont pas été respectés ».

Une situation forte qui interpelle sur les engagements du sport africain qui se veut être rehaussé afin d’insuffler une lueur d’espoir pour les générations futures.

Si toutefois le foot africain envisage une meilleure performance , il faut bien le dire, la rigueur, la discipline et la loyauté vont de pair.