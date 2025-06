Maroc: Services marchands non financiers - Les patrons s'attendent à une hausse de l'activité au deuxième trimestre 2025

Les anticipations des chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers, pour le deuxième trimestre 2025, révèlent une augmentation de l'activité globale selon 55% d'entre eux, a annoncé le Haut-commissariat indiquant que 13% d'entre eux s'attendent à une baisse.

Ces anticipations seraient dues à la hausse de l'activité prévue dans les branches des «Transports aériens», des «Transports terrestres et transport par conduite», de l'«Entreposage et services auxiliaires des transports» et de «l'hébergement», souligne l'institution publique dans une note d'information synthétisant les résultats des enquêtes de conjoncture auprès des entreprises relevant des secteurs du commerce de gros et des services marchands non financiers, au titre du deuxième trimestre 2025.

Selon la même source, elles seraient également dues à la baisse de l'activité prévue dans les branches des «Activités de poste et de courrier», des activités de «Programmation et diffusion» et des «Transports par eau».

D'après le Haut-commissariat, 62% des chefs d'entreprise de ce secteur prévoient une stabilité de la demande, et 31% une augmentation. Concernant les effectifs employés, 60% des patrons anticipent une stabilité et 25% une augmentation.

Il est important de noter qu'au premier trimestre 2025, 53% des patrons estiment que l'activité des services marchands non financiers aurait connu une baisse alors que 25% soutiennent qu'elle aurait enregistré une hausse.

Cette évolution aurait été le résultat, d'une part, de la diminution des activités de «Télécommunications», des «Transports aériens» et des «Transports par eau» et, d'autre part, de l'augmentation d'activité enregistrée dans les branches des «Transports terrestres et transport par conduite» et de l'«Entreposage et services auxiliaires des transports».

La note indique, en outre, que le taux d'utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 73%.

Quant aux carnets de commandes du secteur, ils se seraient situés à un niveau normal par 83% des patrons. L'emploi aurait connu une augmentation selon 35% des chefs d'entreprise, et une baisse selon 21%.