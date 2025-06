Maroc: C'est parti pour le Festival de jazz CasaNola

La ville de Casablanca vibrera, du 12 au 14 juin courant, au rythme du jazz et des traditions populaires à l'occasion du Festival CasaNola, un événement célébrant la rencontre artistique entre La Nouvelle-Orléans et le Maroc.

Selon un communiqué des organisateurs, ce festival initié par l'Association AVEMPACE, en partenariat avec le New Orleans Jazz Museum, se tiendra à l'Automobile Club du Maroc et proposera trois soirées exceptionnelles mêlant concerts, master class, parades et performances collaboratives.

Parmi les artistes invités, indique la même source, figurent les emblématiques James Andrews, Dr Michael White et Mahmoud Chouki, venus de La Nouvelle-Orléans, qui partageront la scène avec des figures majeures de la scène marocaine telles que Adil Chrafi et Alaa Zouiten, aux côtés de musiciens de renom comme Alfred Jordan, Martin Masakowski, Greg Stanford ou encore Detroit Brooks.

A travers cette initiative, CasaNola s'inscrit dans le cadre du programme Jazz International du New Orleans Jazz Museum, qui promeut le jazz comme langage universel et vecteur de diplomatie culturelle, poursuit le communiqué.

Et d'ajouter que l'événement reflète également la richesse et la solidité des relations diplomatiques et culturelles entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis, fondées sur un respect mutuel et une coopération continue dans les domaines de la culture, de l'éducation et des arts.

"CasaNola n'est pas simplement un festival, mais un véritable pont culturel, reliant musiciens, éducateurs et publics des deux rives de l'Atlantique", a souligné la consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott Torres, citée dans le communiqué.

"Casablanca et La Nouvelle-Orléans, toutes deux villes portuaires et carrefours historiques de métissages culturels, partagent un héritage musical profond que cet événement mettra à l'honneur", a-t-elle relevé.

"Cette collaboration incarne ce qu'a toujours été le jazz : ouvert, adaptable et profondément enraciné dans la communauté", a indiqué, de son côté, le directeur du New Orleans Jazz Museum, Greg Lambousy.

Et de poursuivre : "Nous sommes fiers de co-créer ce moment fort à Casablanca et de faire rayonner l'esprit de La Nouvelle-Orléans auprès d'un public international".

Outre les concerts, CasaNola proposera une programmation immersive incluant des démonstrations culinaires, des ateliers artistiques et des master class destinés au grand public comme aux professionnels, permettant d'explorer les synergies entre les traditions marocaines et néo-orléanaises.