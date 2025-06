Maroc: Appel à repenser les modèles d'enseignement pour accompagner les mutations multiformes dans le monde

Les participants à la 16ᵉ édition de la Conférence internationale sur l'éducation, organisée par la Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) d'Aïn Chock - Université Hassan II de Casablanca, ont plaidé, mardi, pour une transformation profonde des modèles éducatifs, à l'aune des mutations que connaît le monde dans divers domaines.

Les intervenants à l'ouverture de cet événement de deux jours, placé sous le thème "Transformer l'éducation pour un avenir durable : innovation, équité et résilience", ont souligné que les crises successives, sanitaires, environnementales et sociales, ont mis en lumière les limites des approches classiques de l'éducation, appelant à bâtir des modèles plus inclusifs, innovants et résilients, capables de répondre aux besoins d'un monde en perpétuelle transformation.

Dans ce sens, l'intégration des technologies numériques, l'équité dans l'accès au savoir, la formation continue des enseignants et l'émergence d'approches pédagogiques centrées sur l'apprenant restent des leviers essentiels de ce changement.

Evoquant le contexte marqué par l'accélération des transformations sociales et économiques qui s'opèrent à travers le monde, les participants à ce conclave ont relevé également l'importance d'une coopération internationale renforcée et d'un engagement collectif en faveur d'une éducation durable et inclusive.

S'exprimant à cette occasion, le doyen de la FLSH de l'Université Hassan II de Casablanca, Abdelilah Braksa, a mis en avant plusieurs initiatives structurantes portées par son établissement, dont la création du Laboratoire des sciences humaines, destiné à devenir un véritable espace d'échange et de réflexion interdisciplinaire réunissant enseignants, chercheurs et doctorants autour des enjeux contemporains de l'éducation et des sciences humaines.

Il a également rappelé le lancement récent de l'appel à projets relatif aux Centres Thématiques de recherche et d'innovation (CTRI), dans le cadre du Programme national d'Appui à la recherche, au développement et à l'innovation (PNARDI 2025-2028), notant que ce programme stratégique, développé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et le Groupe OCP, ambitionne de structurer la recherche universitaire autour de thématiques prioritaires, en lien direct avec les besoins du développement durable et les dynamiques d'innovation nationales et régionales.

A ce titre, les CTRI sont appelés à devenir des pôles de convergence entre la recherche académique et les enjeux socio-économiques, tout en favorisant l'émergence de solutions innovantes aux défis éducatifs, culturels et sociétaux.

Dans une déclaration à la MAP, le chef du département de psychologie à la FLSH, Abdelkader Azdad, également directeur du Laboratoire de recherche en sciences cognitives et humaines, a souligné que « les fondements cognitifs que nous considérions jusque-là comme établis sont aujourd'hui remis en question, d'où la nécessité de repenser les paradigmes éducatifs et scientifiques en profondeur ».

Selon lui, cette révision épistémologique est essentielle pour comprendre les nouvelles dynamiques d'apprentissage dans un environnement bouleversé par l'intelligence artificielle, la connectivité constante et la fragmentation de l'attention.

M. Azdad a par ailleurs indiqué que cette 16ᵉ édition servira de cadre pour déterminer le pays hôte de la 17ᵉ édition, prévue l'an prochain, notant que les recommandations formulées au cours des travaux de cette conférence "seront traduites en actions concrètes au sein des institutions universitaires, afin de mieux appréhender les transformations imposées par la numérisation et l'influence croissante des réseaux sociaux".

Cette rencontre internationale a réuni un parterre de chercheurs, d'experts, d'enseignants et de décideurs venus de divers horizons. Il animent à cette occasion des workshops et panels sur différents thèmes comme "l'innovation, la culture et la technologie dans l'éducation et le développement humain", "l'IA dans l'enseignement supérieur : innovation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'équité" et la "politique et pratique digitale dans l'éducation".