Ile Maurice: Un nouveau coup de pouce financier pour les rendre plus accessibles

De nos jours, accéder à la propriété devient un véritable défi. Les terrains, bien que disponibles, voient leur coût augmenter, rendant la construction d'une maison de plus en plus inaccessible. Parallèlement, les prix des matériaux de construction pour une maison en béton connaissent une hausse significative et le coût de la vie pèse lourdement sur les budgets. Dans ce contexte, jongler avec les prêts immobiliers et leurs intérêts élevés devient un véritable casse-tête. Néanmoins, une alternative innovante et écologique gagne en popularité : la maison conteneur. Alliant économie, rapidité de construction et respect de l'environnement, ce concept s'impose comme une solution viable pour ceux qui rêvent d'un chez-soi qui peut être abordable.

Au niveau de Velogic, on nous indique que la demande est en forte progression. Étant modulable, durable et rapide à installer, ce mode de construction innovant gagne du terrain à Maurice. «De plus en plus de particuliers et d'investisseurs s'y intéressent, notamment pour des projets de location courte durée, des résidences secondaires ou même comme solution principale de logement. Les délais rapides et les coûts optimisés sont des atouts majeurs.» L'entreprise a déjà converti plus de 700 conteneurs pour des projets variés. Avec les conteneurs, il est possible de faire des logements sociaux, des résidences, des centres commerciaux, des dortoirs, des écoles, des hôtels ou encore des installations modulaires pour les aéroports.

Spécialiste en logistique, l'entreprise s'appuie sur son expertise en transport international et sur des partenariats stratégiques pour transformer des conteneurs maritimes en habitats modernes, confortables et écologiques - une belle illustration de reconversion efficace. «Notre partenariat stratégique avec CIMC, le plus grand fabricant mondial de conteneurs, nous permet aujourd'hui de répondre à des projets de grande envergure avec une capacité industrielle accrue.» Outre les conteneurs recyclés, Velogic propose également des maisons construites à partir de conteneurs neufs. Fort de plus de 18 ans d'expérience, Velogic propose des solutions personnalisables clés en main. « Notre équipe gère l'ensemble du projet : de la supervision des équipes à la gestion logistique, en passant par l'approvisionnement, les paiements aux sous-traitants et la prévention des vols. Le client bénéficie d'un accompagnement complet, sans souci de coordination. »

Ces maisons modules, majoritairement préfabriquées, nécessitent moins de main-d'œuvre sur site et génèrent moins de déchets de chantier, limitant ainsi l'impact sur l'environnement et le temps de construction. Conçues en acier solide issu de conteneurs recyclés, elles offrent une structure robuste tout en valorisant une démarche écologique. Faciles à transporter, leur installation sur site se fait en quelques étapes rapides, sans dégradation du terrain, ce qui en fait une solution propre, efficace et respectueuse de l'espace.

La durée de réalisation d'une maison container dépend de la complexité du projet et de ses spécificités. Pour une construction simple, il faut généralement prévoir un délai d'environ deux mois, couvrant l'ensemble du processus. Les projets de plus grande envergure, atteignant jusqu'à 300 m², nécessitent un délai allant jusqu'à six mois. Dans des situations particulières, telles que l'accès difficile au terrain ou des contraintes logistiques majeures, ce délai peut être étendu jusqu'à un an. Chaque étape - transformation des conteneurs, aménagement intérieur, finitions et pose sur site - est rigoureusement planifiée afin de garantir la qualité et le respect des délais.

Toutefois le coût d'une maison conteneur varie en fonction des besoins spécifiques de chaque client, nous fait-on comprendre. Par exemple, une unité de 40 pieds, soit environ 28 m², présente une large gamme de prix selon les finitions et les options sélectionnées. Pour des surfaces plus vastes, comme une maison de 80 m², le budget dépendra de plusieurs critères déterminants, tels que le design architectural, les équipements intégrés ou encore le type de fondations choisi.

Des habitats conçus pour le climat mauricien

Les maisons conteneurs sont parfaitement adaptées aux conditions climatiques de l'île, selon Velogic. À l'origine pensées pour endurer les rigueurs du transport maritime, ces structures robustes sont transformées avec soin pour offrir confort et durabilité sous les tropiques. Avant leur aménagement, elles sont équipées d'une isolation thermique efficace, d'un système de ventilation - naturelle ou mécanique - et d'un traitement anticorrosion renforcé pour résister à l'humidité ambiante et aux embruns salins. De plus, des fondations solides garantissent leur stabilité, même en période de vents cycloniques.

Les maisons conteneurs offrent une durabilité pouvant dépasser les 50 ans de vie utile. Pour garantir cette longévité, un entretien régulier s'impose, incluant notamment l'application de traitements anticorrosion et la surveillance attentive des zones particulièrement exposées. Ce suivi préventif permet de conserver la structure au fil des décennies.

Nouveau soutien financier pour faciliter l'accès à ce mode de construction

Bien que les maisons conteneurs existent depuis quelques années déjà, elles n'étaient pas éligibles aux prêts bancaires traditionnels. Cependant, la Mauritius Commercial Bank (MCB) a récemment lancé un nouveau produit de financement pour la construction de maisons conteneurs. Cela, «en ligne avec nos engagements en faveur de projets avec une touche écologique. Nos clients peuvent souscrire à une demande d'emprunt pour la construction d'une maison en conteneur à un taux très compétitif, comme celui de notre promotion de prêt immobilier, à partir de 5,05 % p.a. Nous proposons une durée de remboursement de l'emprunt pour une container house de 15 ans, allant jusqu'à 100 % de financement du projet», explique Jean-Lou Rosse, Business Development Manager - Retail Strategic Office de la MCB.

Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années par rapport à une période où ce type de projet n'était généralement pas éligible? Ce type de construction offre non seulement un avantage écologique grâce au recyclage, mais également d'autres avantages tels que la livraison de la maison en trois à quatre mois, selon le type de construction. Il y a une demande accrue de la clientèle et aussi une plus grande propension des institutions financières, comme la MCB, à répondre à un certain besoin de la clientèle, indique JeanLou Rosse. «Nous sommes constamment à l'affût des évolutions du marché et le financement de ce genre de construction avec une touche écologique va dans le sens de la demande, mais aussi de nos valeurs en faveur du développement durable.»

Une augmentation des demandes pour les maisons conteneurs est aussi notable au niveau de la banque. «En effet, ce type d'habitation est de plus en plus considéré par les Mauriciens. Ce type de construction est d'ailleurs courant dans de nombreux autres pays en raison de son aspect écologique et du court délai de construction. Nous nous attendons à une effervescence pour ce type de bien, sachant que la MCB propose un financement allant jusqu'à 100 % de la valeur du projet avec des garanties acceptables par la banque et à un taux très bas sur le marché.»

Quand construire coûte plus cher : un poids pour les ménages et les entrepreneurs

La récente hausse du prix du ciment suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs du secteur de la construction. Selon Sanjay Toofanny, membre exécutif de l'Association des petits contracteurs, l'augmentation du prix du ciment ne se limite pas à ce seul matériau. Elle entraîne une flambée de l'ensemble des produits associés à la construction, ce qui se traduit par une hausse significative du coût global des matériaux. Cette situation affecte non seulement les particuliers ayant contracté un prêt bancaire pour bâtir leur maison, mais remet également en cause les accords passés avec les entrepreneurs. «Lorsque le coût des matériaux augmente après qu'un devis a été établi, il y a un ou deux mois. Il devient extrêmement difficile pour les entrepreneurs de respecter les conditions initialement fixées», souligne-t-il. Pour les professionnels du bâtiment, cette instabilité représente un véritable défi de gestion.

