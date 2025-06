Ile Maurice: Achat de médicaments à bas prix - Une initiative pour aider les PEID

Une nouvelle initiative de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme de passation de marchés groupés des petits États insulaires en développement (PEID), a été présentée au ministère de la Santé, à Ébène, le 5 juin. Cette initiative a pour but d'aider les petits pays à acheter des médicaments et du matériel médical à un prix plus abordable. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, la représentante de l'OMS à Maurice, la Dr Anne-Marie Ancia, et d'autres responsables étaient présents pour cette première présentation des médicaments achetés dans le cadre de ce programme.

Le programme a été signé en 2020 par Maurice et d'autres PEID comme le CapVert, les Comores, la Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe et les Seychelles. Il permet à ces pays d'acheter ensemble certains médicaments, de mieux organiser la gestion des stocks, d'améliorer la qualité des services et de gagner du temps. Le ministre Bachoo a expliqué que les pays comme Maurice, avec une population de seulement 1,2 million, paient souvent les médicaments plus chers à cause de leur petite taille. En achetant ensemble, notamment avec des pays africains de plus grande taille, ils ont l'opportunité de payer moins cher. Il a aussi annoncé que 17 médicaments ont déjà été reçus et seront bientôt disponibles dans les hôpitaux locaux. Il a encouragé d'autres pays à rejoindre ce projet, tel que le Botswana qui a déjà manifesté de l'intérêt.

De son côté, la Dr Ancia a expliqué que ce projet avait été lancé après une demande des ministres de la Santé des PEID et leur permet d'acheter plus de médicaments à de meilleurs prix grâce à des achats groupés. Elle a aussi précisé que ce programme existe déjà dans d'autres régions du monde, mais que c'était la première fois qu'il était mis en place en Afrique. Madagascar a aussi été invitée à y participer. Ce projet va aider les pays comme Maurice à offrir des soins de qualité plus accessibles à tous.