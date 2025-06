Ile Maurice: Un nouveau Boeing Dreamliner pour booster le marché de la Turquie

Turkish Airlines améliore son service entre Maurice et la Turquie avec la mise en opération d'un Boeing 787-9 Dreamliner pouvant transporter 300 voyageurs. Une visite guidée de ce transporteur a été organisée à l'intention des médias à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), ce lundi 9 juin.

Cet événement a également réuni les représentants des agences de voyages locales, le directeur régional de Turkish Airlines, Ahmet Tursun, et le nouveau directeur général de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Avinash Teelock. «Turkish Airlines recherche en permanence l'excellence dans les services qu'elle offre à ses passagers. Avec ce Boeing 787-9 redessiné, nous souhaitons rendre votre voyage aussi agréable que possible», a expliqué Ahmet Tursun. Turkish Airlines opère cinq vols hebdomadaires entre Maurice et Istanbul, la plus grande ville de Turquie, qui est également le coeur économique, culturel et historique du pays. Pour les représentants d'agences de voyages, la Turquie étant une destination très prisée par les Mauriciens, ce nouveau Boeing vers Istanbul permettra à davantage de passagers de découvrir une ville qui offre des sites historiques mondialement connus et une offre de shopping diversifiée car la vie n'y est pas très chère.

«La venue de ce Boeing Dreamliner montre le positionnement de Maurice envers nos partenaires comme Turkish Airlines et nous aide à replacer la destination de notre île sur le marché de la Turquie. Cet appareil est plus confortable, avec plus d'innovation et plus de technologie, qui s'alignent notamment sur les nouvelles valeurs qu'on veut amener au sein de la MTPA», a pour sa part déclaré Avinash Teelock. Il a aussi souligné qu'avec la situation géopolitique actuelle, la Turquie est certainement un marché qui a de grandes possibilités pour Maurice et qu'avec le brand name de Turkish Airlines, «on pourra collaborer davantage avec la compagnie aérienne dans le futur pour notre stratégie à moyen et à long terme».

De fait, ce 787-9 Dreamliner de Boeing, avec des hublots plus grands et un environnement cabine amélioré, promet plus de confort de vol. Il affiche également des améliorations aux sièges, plus d'espace entre les sièges, des rangements verrouillables et plusieurs points de connexion pour les prises et ports USB. La cabine Economy Class, agencée selon une configuration 3-3-3, offre des sièges confortables d'une largeur de 44 cm, avec un espace pour les jambes de 78 cm entre les sièges, pour que les passagers puissent s'installer confortablement et profiter d'un voyage agréable. La cabine de la classe affaires est aménagée selon une configuration 1-2-1 garantissant un espace pour les jambes de 111 cm et un accès facile à l'allée pour chaque passager.

De plus, chaque siège est équipé d'espaces de rangement, d'un système d'inclinaison et d'un repose-pied, ainsi que d'un système de divertissement complet et d'un écran vidéo de 18 pouces. Selon l'équipage et les passagers, le Boeing 787-9 offre un voyage inoubliable.