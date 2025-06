Sénégal: Mbarry Ndondol - Des habitants réclament la construction de la route Bambey-Barry Sine

Bambey — Des habitants des villages de Barry Ndondol, Ngonine et Barry Sine, à la frontière entre les départements de Bambey et Fatick (centre), ont réclamé, mardi, la construction de la route Bambey-Barry Sine, afin de désenclaver la zone et de favoriser le développement économique local.

"Pendant l'hivernage, chaque kilomètre devient une épreuve avec des ornières profondes et des pistes inondées. C'est pourquoi nous demandons la construction de cette route avant le début de la saison des pluies", a déclaré Modou Ballé Ndiaye, un habitant de Barry Ndondol, lors d'un point de presse.

Selon lui, la réalisation de cette infrastructure est également cruciale pour faciliter l'évacuation des femmes enceintes vers le district sanitaire de Bambey.

Les populations ont aussi plaidé pour l'installation d'une antenne relais afin d'améliorer la couverture téléphonique et l'accès à Internet. "Le réseau Orange est quasiment inexistant. La 4G reste introuvable, notamment à Ngonine", a-t-il indiqué.

Les populations ont en outre demandé l'extension du réseau électrique dans plusieurs localités non encore électrifiées des communes de Ngayokhème et Ngoye, ainsi que l'installation de lampadaires solaires aux abords des routes et dans les zones à risque pour renforcer la sécurité.

Dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les habitants réclament la construction de salles de classe supplémentaires, l'équipement des postes de santé en ambulances et le recrutement d'un personnel soignant qualifié.