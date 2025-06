Algérie: Mansouri participe à Changsha (Chine) à la réunion ministérielle de suivi des recommandations du Forum sur la coopération sino-africaine

ALGER — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Bakhta Selma Mansouri, participe aux travaux de la réunion ministérielle de suivi des recommandations du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tient, mercredi et jeudi, à Changsha, dans la province du Hunan (Chine), indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Cette rencontre "constitue une étape importante pour renforcer la coordination entre les pays africains et la République populaire de Chine concernant les mécanismes de mise en oeuvre du Plan d'action conjoint 2025-2027, adopté lors du 4e sommet du Forum à Pékin, et promouvoir davantage la coopération entre l'Afrique et la Chine vers des partenariats plus performants, conformément aux priorités de développement du continent africain", précise le communiqué.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la secrétaire d'Etat a mis en avant "l'importance de renforcer la dimension pratique du partenariat sino-africain, en se concentrant sur la mise en oeuvre des engagements du Forum et la création de mécanismes de suivi et d'évaluation".

Elle a également souligné "l'importance d'intensifier la coordination entre acteurs institutionnels africains et chinois et la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des accords et mémorandums d'entente signés, notamment ceux liés aux grandes initiatives, en tête desquelles l'Initiative pour le développement mondial".

L'Algérie marque également une présence économique lors de cet événement, avec la participation de plusieurs entreprises algériennes à l'Exposition économique et commerciale sino-africaine, organisée de jeudi à dimanche, dans le cadre du soutien aux partenariats commerciaux et du développement des opportunités de coopération et d'investissement entre acteurs économiques des deux côtés, selon le communiqué du ministère.