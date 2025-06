Afrique du Nord: Lancement de la 3e conférence internationale sur le climat et l'environnement

La 3e conférence internationale sur le climat et l'environnement qui se tient sous le patronage de la Ligue arabe et du conseil des ministres, a débuté mardi au siège du secrétariat général de la Ligue, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, du ministre des Wakfs, Osama Al-Azhari, du mufti de la République, Nazir Ayyad, du président du Conseil d'administration de l'université semi-publique du Nil, Amr Moussa et de M. Mahmoud Fathallah, directeur du département des affaires environnementales et météorologiques de la Ligue arabe.

La conférence est co-organisée par le Secrétariat général de la Ligue arabe, l'université semi-nationale du Nil et l'association des Ingénieurs pour la durabilité en Égypte.

La conférence est une plateforme importante pour l'échange des connaissances et des expériences entre les experts, les universitaires et les décideurs dans le domaine du climat, de la durabilité et de l'innovation environnementale.