Congo-Kinshasa: Masisi - Deux morts dans un accident de circulation sur le pont Kihira

Un accident de circulation s'est produit dans la soirée du mardi 10 juin, au pont Kihira, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu), causant la mort de deux personnes et plusieurs blessés graves transportés à l'hôpital.

Un véhicule transportant six personnes a violemment heurté l'un des montants du pont, avant de se retourner plusieurs fois et de plonger dans la rivière. Le véhicule venait de l'axe Bihambwe-Rubaya et se rendait à Goma, transportant également des colis de minerais.

Tous les passagers ont pu être repêchés, mais parmi eux, une femme et son bébé ont perdu la vie. Ce mercredi, l'épave du véhicule était encore visible dans le lit du cours d'eau.

Selon les services de transport dans la région, l'accident serait dû à une défaillance technique du véhicule.

Le pont Kihira, situé entre les groupements Kamuronza et Mupfuni Shanga, dans la chefferie de Bahunde, est un axe crucial emprunté par de nombreux véhicules et engins en provenance de Minova, Masisi et Walikale.

Cependant, il s'est fortement détérioré ces derniers mois, au point que les garde-fous sont presque inexistants, exposant les usagers à des risques élevés.

Les habitants de Sake et des autres contrées de Masisi appellent les autorités à agir rapidement pour réparer l'ouvrage, afin de prévenir de nouveaux drames.